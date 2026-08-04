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Už 48 rokov sprevádza turistov v Grécku: Počas najväčších horúčav sa sprchujem v troch časoch
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Už 48 rokov sprevádza turistov v Grécku: Počas najväčších horúčav sa sprchujem v troch časoch

Ľuďom vždy pripomína, aby pili po malých dúškoch.

Ako prežiť extrémne horúčavy? To je otázka, ktorú si v týchto dňoch kladú tisíce Slovákov. Teploty na viacerých miestach krajiny stúpajú k 40 stupňom Celzia a meteorológovia opakovane upozorňujú, že pobyt na priamom slnku môže byť nebezpečný. Kým u nás sú takéto horúčavy stále skôr výnimočné, v Grécku či ďalších južných krajinách sú už dlhé roky súčasťou leta. O svoje skúsenosti sa pre Guardian podelila aj Despina Savvidouová, ktorá už 48 rokov sprevádza turistov po aténskej Akropole a vie, ako zvládnuť vysoké teploty.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1111269598889045

Horúčavy zmenili životný režim

Turistická sprievodkyňa priznala, že počas desaťročí na vlastnej koži pocítila, ako veľmi sa zmenilo podnebie a ako rýchlo pribúdajú dni, keď teploty prekračujú hranicu, ktorá bola kedysi považovaná za výnimočnú.

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„Mám pocit, akoby som žila v inej krajine. Pred 30 či 40 rokmi bolo 32 stupňov Celzia považovaných za veľké horúčavy, dnes je to úplne bežná teplota. Pred dvoma rokmi sme navyše zažili vlnu horúčav, ktorá trvala dva týždne,“ uviedla Savvidouová. Práve preto dnes turistov vedie po Akropole ešte skôr, než sa jej brány otvoria pre verejnosť. Vie totiž, že už po desiatej hodine môže byť pobyt na rozpálených kamenných chodníkoch mimoriadne náročný.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/ThisisAthensGR/posts/pfbid02YxzkAtwkpzx1kiAqFzHV6rfNVQS7YwuP9AwBrprAogtHyEMhBjwo5aJsGsEXMVKcl

„Máme prehliadku, ktorá sa začína o 7.45 hod. Najprv návštevníkom poskytneme krátky úvod a hneď po otvorení vstúpime do areálu. Medzi ôsmou a desiatou ráno sa to dá zvládnuť, aj keď teplomer ukazuje 40 stupňov Celzia,“ vysvetlila sprievodkyňa, ktorá práve skoré ranné hodiny považuje za jednu z najdôležitejších zásad. Ak sa dá, všetko dôležité treba vybaviť ešte predtým, ako sa krajina rozpáli. Popoludní je podľa nej oveľa rozumnejšie zdržiavať sa v tieni alebo v interiéri a organizmu dopriať oddych.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/athenswalkingtours/posts/pfbid02sfLt3Bi2cKvxWUDSEL8CVKea4ZmJjSsvu9L6u4ejdYWbYb5enVQdZxN14sqbFSNPl

Studená sprcha nepomôže

Rovnako prekvapivá je jej rada týkajúca sa sprchovania – žiadny Grék sa podľa nej nesprchuje studenou vodou.

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