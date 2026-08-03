Krvavý dážď nad Slovenskom môže ľudí šokovať. Dôvodom tohto javu je neželaný darček z rozpáleného juhu
Nezvyčajný jav môžu už čoskoro prezradiť škvrny na autách aj oknách.
Najbližšie dni prinesú počasie, pri ktorom nebude prekvapením ani pohľad na teplomer blížiaci sa k štyridsiatke. Horúčavy však nemusia byť jediným javom, ktorý si na Slovensku všimneme. Keď sa začiatkom týždňa pridajú prehánky a búrky, na autách či oknách môžeme nájsť stopy, ktoré obyčajný letný dážď nezanecháva.
Ako upozorňuje portál iMeteo.sk, už v piatok sa nad naše územie dostávala ďalšia dávka saharského prachu. Tentoraz však nejde iba o krátku návštevu. Podľa súčasných modelových výstupov by sa mohol nad Slovenskom v rôznom množstve udržať najmenej do štvrtka 6. augusta.
Cesta zo Sahary
Drobné minerálne častice sa dostávajú do atmosféry vďaka silnému vetru nad suchými oblasťami severnej Afriky. Keď sú vynesené do vyšších vrstiev, vhodné vzdušné prúdenie ich dokáže preniesť na stovky až tisíce kilometrov vzdialené miesta.
Práve takáto situácia sa črtá aj teraz. Spolu s mimoriadne teplým vzduchom sa prach presúva cez Stredozemné more ďalej nad Európu. Model SKIRON Aténskej univerzity naznačoval, že od piatku už mohol zasahovať aj priestor strednej Európy vrátane Slovenska.
Jeho prítomnosť pritom nemusíme cítiť priamo pri zemi. Prach môže zostať vo vyšších vrstvách atmosféry, kde sa prejaví skôr belavou oblohou, slabším slnečným svitom, horšou dohľadnosťou alebo výraznejšími farbami pri východe a západe slnka.
Zostane celé dni
Prachová epizóda sa neskončila ani počas víkendu. Nad našou oblasťou sa naďalej udržuje veľmi teplý vzduch a zásadnú zmenu znepriniesol ani nevýrazný studený front približujúci sa od západu.
Množstvo prachu sa však môže meniť podľa dňa aj konkrétnej časti krajiny. Išlo navyše o niekoľkodňovú predpoveď, ktorú ešte ovplyvňoval smer a rýchlosť prúdenia v jednotlivých výškach.