Mala 16 rokov, keď ju okradli a zarobila si 50 korún. Janka Kovalčiková si herectvo sama predpovedala
Láska si ju našla v pravý čas.
„Sem sa budem chodiť skrývať, keď budem slávna!“ vyhlásila raz na Domaši Janka Kovalčiková a ešte ani netušila, že sa jej slová raz skutočne naplnia. Jej cesta k herectvu pritom vôbec nebola priamočiara, predchádzalo jej mnoho iného. Rovnako ako v láske si ju však to osudové napokon našlo samo.
Vie sa pre veci nadchnúť
Vždy bola drobná, ešte ako dievčatko musela v potravinách prosiť cudzích ľudí, aby jej z regálu podali vec, na ktorú nedočiahla a dlho si pripadala ako škaredé káčatko. Janka Kovalčiková sa v detstve venovala ohromnému množstvu koníčkov, no najviac zo všetkého si zamilovala skauting.
V puberte sa dokázala pre veci neuveriteľne nadchnúť - keď napríklad z prvej SuperStar vypadol Miro Jaroš, celý mesiac preplakala. A rovnako rýchlo sa neskôr nadchla aj pre jednu zo svojich prvých brigád. Mala len 16 rokov, rodičom oznámila, že chce ísť robiť recepčnú do Prahy a tí ju na jej veľké prekvapenie naozaj pustili.
Strhla ju partia
„Povedala som im to ako hotovú vec a oni, že dobre. Sestra mala úplné nervy. Pamätám si, že keď som sa prišla ubytovať na intrák, mamka musela faxovať pani riaditeľke, že som neušla z domu. Boli sme tam prvé tri dni a hneď nás okradli. Naspäť som sa vrátila so zarobenou sumou 50 korún českých (asi 2 eurá),“ spomínala známa herečka v podcaste Lužifčák.
V hosteli pracovala ako recepčná aj chyžná zároveň a veľmi rada na toto obdobie spomína. Zažila tam nočné policajné zásahy kvôli problémovým hosťom a s povolením vedúceho nosila z pracovnej chladničky na internát jedlo, ktorým kŕmila spolubývajúcich. Do hostela sa potom ešte dva či tri roky vracala so študentmi z Prešovskej univerzity, pre ktorých organizovala výlety do Prahy a dodnes obdivuje dôveru, ktorú do nej rodičia už vtedy, napriek jej nízkemu veku, vkladali.