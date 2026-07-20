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Otec sa postavil na nohy aj po tom, čo mu vyhorela fabrika. Slávna dievčina po ňom zdedila priebojnosť
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Otec sa postavil na nohy aj po tom, čo mu vyhorela fabrika. Slávna dievčina po ňom zdedila priebojnosť

Keď zažíva ťažké obdobie, vždy si naňho spomenie.

Matematika jej nešla, no v literatúre a dejepise sa vyžívala. Dievčina z fotografie vedela so slovom narábať dokonca tak dobre, že okrem svojej vlastnej maturitnej písomky napísala prácu aj dvom spolužiakom. Cez prestávku im nadiktovala odpovede na všetky otázky, a tak v jeden deň zvládla maturitu rovno trikrát. Priebojnosť zdedila po svojich rodičoch, tí totiž museli v živote prekonať hneď niekoľko veľkých prekážok.

Viete, o koho ide?

Hádanka.
Hádanka. Foto: Instagram/E.T.

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