Muž sa na košickom letisku najedol a zaspal v lietadle. Kapitána, ktorý ho našiel, prekvapil jednou otázkou
Toto si košické letisko za klobúk nedá.
Na toto ráno bude spomínať ešte dlho. Reč je rakúskom pilotovi, ktorého tesne pred odletom z Košíc v lietadle čakalo nesmierne prekvapenie. O incidente ako prvý informoval Denník N, ktorý sa odvoláva na svoje zdroje z radov zamestnancov Letiska Košice.
Odvážny muž
Z kamerových záznamov, ktoré zamestnanci videli, vyplýva, že po jednej hodine v noci sa po košickej letiskovej hale pohyboval približne 50-ročný muž, ktorý si v jednom zo zatvorených barov urobil kávu a v ďalšom sa zas najedol. „Nikto tam nebol, nikto ho pri tom nevyrušoval,” opisuje dianie zdroj Denníka N.
Po rozhovore so zamestnankyňou letiska, ktorej sa pýtal na leteckú linku z Košíc, sa z haly vytratil, pričom zamestnanci si mysleli, že jednoducho odišiel. Nebolo to tak – vybral sa totiž k plotu, ktorý preliezol a hodinu sa pohyboval po letiskovej ploche, kde stálo aj lietadlo spoločnosti Austrian Airlines. To priletelo v predchádzajúci deň o 23:20 a o 5:25 sa malo vydať do Viedne.
Už letíme?
Muž vyšiel po schodoch a vstúpil do lietadla, keďže dvere neboli zamknuté. Ráno ho tam následne objavil rakúsky kapitán, ktorému tak spôsobil nemalé prekvapenie. „Už letíme?" mal sa opýtať pilota. Muža následne zaistila polícia, lietadlo sa však na cestu ešte vydať nemohlo.