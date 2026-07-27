O živote môže rozhodnúť jedna zlá veta, varuje záchranár. Veľa ľudí robí pri prvej pomoci stále túto chybu
Marek Dvořák hovorí, čo pri prvej pomoci radšej vynechať.
Stačia sekundy. Človek sa zrúti na zem, okoloidúci pribehnú, niekto vytiahne telefón a volá pomoc. Všetko vyzerá správne. A predsa môže prísť moment, ktorý záchranu nebezpečne spomalí. Práve naň upozorňuje lekár a záchranár Marek Dvořák – chyba, ktorú ľudia robia pri prvej pomoci v dobrej viere, no môže mať fatálne následky.
Ako informoval lekár urgentnej medicíny a známy popularizátor prvej pomoci na sociálnej sieti, všetko spustil kolaps muža priamo na ulici. Svedkovia reagovali okamžite, položili ho na chrbát a kontaktovali tiesňovú linku. V komunikácii so záchranármi však zaznela veta, ktorá je podľa odborníkov varovným signálom: „On nedýcha, len tak lapá, ale pulz hmatám, tak asi dobre.“
Práve tento moment môže podľa záchranára rozhodnúť o tom, či človek dostane šancu prežiť.
Falošný pocit istoty
Dvořák vysvetľuje, že meranie pulzu u laickej prvej pomoci je častým a nebezpečným omylom. V stresovej situácii si ľudia často nenahmatajú pulz postihnutého, ale vlastný tep v prstoch. Výsledkom je pocit, že stav nie je taký vážny, ako v skutočnosti je.
Lapavé, nepravidelné dýchanie pritom nie je dobrým znamením. Práve naopak. Ide o jasný signál, že človek môže mať zástavu obehu a potrebuje okamžitú resuscitáciu. Každé zdržanie v takej chvíli znamená stratu drahocenných sekúnd.