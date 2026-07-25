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Skolabovali mi orgány a tlmili ma morfiom. Kristína Kövešová pripomína, prečo netreba premárniť život
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Skolabovali mi orgány a tlmili ma morfiom. Kristína Kövešová pripomína, prečo netreba premárniť život

Lekári nevedeli, či prežije do rána.

Po mesiacoch náročnej práce si chcela dopriať chvíľu pokoja. Oddych pri mori, exotické prostredie a návrat domov s novou energiou. Namiesto toho však prišiel moment, ktorý Kristíne Kövešovej obrátil život naruby a prinútil ju bojovať o to najcennejšie – o vlastný život. Teraz si naň každoročne spomína ako na deň, keď sa druhýkrát narodila.

Smrť na jazyku

Kristína Kövešová patrí medzi reportérky, ktoré sa dlhodobo pohybujú v neľahkom teréne. Takmer denne sa stretáva s narkomanmi, drogovými dílermi či zlodejmi a pri svojej práci neraz riskovala zranenie. Ako pripomína Nový Čas, raz ju počas nakrúcania reportáže v Trnave napadol mladík a skončila v rukách lekárov. Ani tieto skúsenosti ju však nepripravili na situáciu, ktorá jej život ohrozila úplne nečakane.

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V roku 2020 sa vybrala na dovolenku do exotickej destinácie, aby si oddýchla a načerpala nové sily. Pokojné dni sa však zmenili na boj o život po tom, ako sa nešťastnou náhodou otrávila ovocím z miestneho trhu. Jej stav sa prudko zhoršil a nasledovali hodiny plné bolesti a neistoty.

„Jedli sme ovocie z trhu aj na pláži, pripomínalo passion fruit. Zrazu mi prišlo zle a cítila som neuveriteľné pálenie, ako keby som zvnútra horela. Začalo sa mi zle dýchať. Prvé, čo nám napadlo, bolo, že som dostala alergiu," spomínala pred rokmi na osudný deň. 

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Podľa lekárov bolo dlhý čas otázne, či prežije do rána. Jej telo bojovalo s otravou a bolesti jej tlmili silnými liekmi.

Kristína Kövešová.
Prečítajte si tiež: Napadli ju pri natáčaní, aj keď tam boli policajti. Kristína Kövešová poslala z nemocnice silný odkaz

Klinická smrť

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