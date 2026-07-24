Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Prečo vám mäknú zavárané uhorky? Pani Marta pozná trik, vďaka ktorému zostanú chrumkavé a chutné
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Použijú jednu frázu a dostanú lepšiu izbu zadarmo. Trik od vedúcej recepcie využite ešte pred ubytovaním

Slováci na dovolenkách nevedia, čo s hotelovým uterákom. Expert na etiketu vysvetlil jednoduché pravidlo

Veľký test horčíc z našich obchodov: Rozdiely sú obrovské. Rozhoduje údaj, ktorý väčšina Slovákov ignoruje

Obľúbené kúpele Slovákov sú medzi najväčšími turistickými pascami. Ľudia šomrú z niekoľkých dôvodov

Nevidíš, že ti Lasica dvorí? pýtala sa jej sestra Milka. Magda Vášáryová si ho vzala pod jednou podmienkou

Slováci na dovolenkách nevedia, čo s hotelovým uterákom. Expert na etiketu vysvetlil jednoduché pravidlo

Použijú jednu frázu a dostanú lepšiu izbu zadarmo. Trik od vedúcej recepcie využite ešte pred ubytovaním

Veľký test horčíc z našich obchodov: Rozdiely sú obrovské. Rozhoduje údaj, ktorý väčšina Slovákov ignoruje

Sadla si mu do lona a on kvôli nej zrušil zásnuby. Eva Máziková a Peter vedia, ako si udržať vášeň

Obľúbené kúpele Slovákov sú medzi najväčšími turistickými pascami. Ľudia šomrú z niekoľkých dôvodov

Mama známej moderátorky predáva na Miletičke 35 rokov. Ženy za dobrou podprsenkou cestujú až z Košíc

Ilustračné obrázky.

Prečo sú vaše uhorky horké? Profesor Hričovský poznal chybu, ktorú robia mnohí záhradkári

Veľký test horčíc z našich obchodov: Rozdiely sú obrovské. Rozhoduje údaj, ktorý väčšina Slovákov ignoruje

Slováci na dovolenkách nevedia, čo s hotelovým uterákom. Expert na etiketu vysvetlil jednoduché pravidlo

Použijú jednu frázu a dostanú lepšiu izbu zadarmo. Trik od vedúcej recepcie využite ešte pred ubytovaním

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Prečo vám mäknú zavárané uhorky? Pani Marta pozná trik, vďaka ktorému zostanú chrumkavé a chutné

Podstatné je, ktorý koniec uhorky odrežete.

Bez zaváraných uhoriek si mnohí Slováci nedeľný obed nevedia ani len predstaviť. Spokojnému pochrumkávaniu však predchádza samotné zaváranie, pri ktorom sa často zíde celá rodina. Vedrá plné uhoriek, utierky porozkladané po stoloch, sterilizované poháre a presne rozdelené úlohy - aj tak vyzerá letný rituál v mnohých domácnostiach.

Základom je čerstvosť

Najhoršie však je, keď celá námaha vyjde navnivoč. Tí skúsenejší už síce vedia, čomu sa pri zaváraní vyhnúť, no chyba sa občas pritrafí aj im. A nič nepokazí chuť tak, ako keď sa namiesto chrumkavej uhorky zahryznete do čohosi mäkkého a mľandravého. Našťastie sa tomu dá jednoducho predísť.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Unsplash/Ray Shrewsberry

V prvom rade je dôležité používať len čerstvé uhorky a vyhnúť sa plodom, ktoré dlho stáli v komore či v chladničke. Podľa Topiek je lepšie siahať po menších kusoch, ktoré sa veľkostne pohybujú od troch do piatich centimetrov a vyhnúť sa priveľkým nakladačkám. Tie totiž obsahujú viac vody, kvôli ktorej by mohli rýchlo zmäknúť.

Prečítajte si tiež: Zavárané uhorky vraj boli Kleopatriným tajomstvom krásy. Lucie Bílá ich pripravuje overeným spôsobom

Odkrojiť, pridať a sterilizovať

Absolútnym základom sú čisté poháre a viečka - bez toho sa dá k chutným uhorkám dopracovať len ťažko. Zeleninu je dobré nechať odmočiť v slanej vode a dôkladne umyť, aby ste ju zbavili nečistôt aj drobných chrobákov a o výslednej chrumkavosti napokon rozhodne aj to, čo všetko okrem nálevu do pohára pridáte. Pomôcť totiž môže pár špeciálnych ingrediencií.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

ZABUDNITE na ocot a sódu bikarbónu: Skúsený inštalatér mi povedal, ako RÝCHLO a ľahko vyriešiť UPCHATÉ umývadlo!

ZABUDNITE na ocot a sódu bikarbónu: Skúsený inštalatér mi povedal, ako RÝCHLO a ľahko vyriešiť UPCHATÉ umývadlo!

Už NIKDY viac pokazený pohár: Domáci trik mojej svokry, s ktorým chytí každé viečko a už nikdy sa vám nič nepokazí!

Už NIKDY viac pokazený pohár: Domáci trik mojej svokry, s ktorým chytí každé viečko a už nikdy sa vám nič nepokazí!

Beriem 1 TABLETU a dokonale vyčistím celú kúpeľňu, rúru aj všetky KOBERCE: Toto je najlepší domáci trik!

Beriem 1 TABLETU a dokonale vyčistím celú kúpeľňu, rúru aj všetky KOBERCE: Toto je najlepší domáci trik!

Mrkvu vysievam v JÚLI a úrodu mi chodia obdivovať aj susedia: Mám odskúšaný TRIK, s ktorým schádza 3 dni po zasiatí!

Mrkvu vysievam v JÚLI a úrodu mi chodia obdivovať aj susedia: Mám odskúšaný TRIK, s ktorým schádza 3 dni po zasiatí!

Plný hrniec

Cuketu len natriem a pečiem takto aj trikrát týždenne: Letné cuketové občerstvenie, ktoré si zamilujete!

Cuketu len natriem a pečiem takto aj trikrát týždenne: Letné cuketové občerstvenie, ktoré si zamilujete!

Nevarte zemiaky, kým neuvidíte tento RECEPT: Zaručene najchutnejšie zemiaky s cesnakom, aké ste kedy jedli!

Nevarte zemiaky, kým neuvidíte tento RECEPT: Zaručene najchutnejšie zemiaky s cesnakom, aké ste kedy jedli!

TOP CESTÍČKO na cuketu: Pridajte túto surovinu a už ho nebudete robiť inak!

TOP CESTÍČKO na cuketu: Pridajte túto surovinu a už ho nebudete robiť inak!

Rýchlorezy „Karamelová dáma“: Luxusný dezert s neuveriteľne jednoduchou prípravou!

Rýchlorezy „Karamelová dáma“: Luxusný dezert s neuveriteľne jednoduchou prípravou!

Zdravé tipy

Zaručený domáci trik na boľavé a opuchnuté KOLENÁ: Toto mi pomohlo aj v ťažkých prípadoch!

Zaručený domáci trik na boľavé a opuchnuté KOLENÁ: Toto mi pomohlo aj v ťažkých prípadoch!

Neustále naberáte na váhe, bolia vás kĺby a máte vysoký cholesterol? Odpoveďou môže byť táto ZABUDNUTÁ zelenina!

Neustále naberáte na váhe, bolia vás kĺby a máte vysoký cholesterol? Odpoveďou môže byť táto ZABUDNUTÁ zelenina!

Vyskúšala som asi milión tipov, no schudla som až s týmto zázrakom: 2 mesiace – 5 kíl fuč a klesol mi aj cholesterol!

Vyskúšala som asi milión tipov, no schudla som až s týmto zázrakom: 2 mesiace – 5 kíl fuč a klesol mi aj cholesterol!

Tento OLEJ vymaže papilómy, bradavice a dokonca aj plesne – každá kvapka je na nezaplatenie!

Tento OLEJ vymaže papilómy, bradavice a dokonca aj plesne – každá kvapka je na nezaplatenie!

Už ste čítali?

Aj nebezpečná vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha tým, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s ľuďmi, ktorí sú často na okraji spoločnosti.

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.