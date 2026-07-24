Prečo vám mäknú zavárané uhorky? Pani Marta pozná trik, vďaka ktorému zostanú chrumkavé a chutné
Podstatné je, ktorý koniec uhorky odrežete.
Bez zaváraných uhoriek si mnohí Slováci nedeľný obed nevedia ani len predstaviť. Spokojnému pochrumkávaniu však predchádza samotné zaváranie, pri ktorom sa často zíde celá rodina. Vedrá plné uhoriek, utierky porozkladané po stoloch, sterilizované poháre a presne rozdelené úlohy - aj tak vyzerá letný rituál v mnohých domácnostiach.
Základom je čerstvosť
Najhoršie však je, keď celá námaha vyjde navnivoč. Tí skúsenejší už síce vedia, čomu sa pri zaváraní vyhnúť, no chyba sa občas pritrafí aj im. A nič nepokazí chuť tak, ako keď sa namiesto chrumkavej uhorky zahryznete do čohosi mäkkého a mľandravého. Našťastie sa tomu dá jednoducho predísť.
V prvom rade je dôležité používať len čerstvé uhorky a vyhnúť sa plodom, ktoré dlho stáli v komore či v chladničke. Podľa Topiek je lepšie siahať po menších kusoch, ktoré sa veľkostne pohybujú od troch do piatich centimetrov a vyhnúť sa priveľkým nakladačkám. Tie totiž obsahujú viac vody, kvôli ktorej by mohli rýchlo zmäknúť.
Odkrojiť, pridať a sterilizovať
Absolútnym základom sú čisté poháre a viečka - bez toho sa dá k chutným uhorkám dopracovať len ťažko. Zeleninu je dobré nechať odmočiť v slanej vode a dôkladne umyť, aby ste ju zbavili nečistôt aj drobných chrobákov a o výslednej chrumkavosti napokon rozhodne aj to, čo všetko okrem nálevu do pohára pridáte. Pomôcť totiž môže pár špeciálnych ingrediencií.