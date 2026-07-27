Obľúbená letná obuv Slovákov vraj ničí chodidlá. Odborník odhalil, ako je to naozaj
Expert na chodidlá prekvapil odpoveďou, ktorú nečakal takmer nikto.
Rýchlo si obuť žabky a vyraziť na prechádzku, k vode alebo len po zmrzlinu. Práve tento pocit slobody robí z tejto obuvi neodmysliteľný symbol leta. Zároveň však už roky počúvame varovania, že ničia chodidlá, spôsobujú bolesti a môžu viesť k deformáciám prstov. Aká je pravda? Športový podiater Paul Langer pre Washington Post vysvetlil, že odpoveď nie je ani zďaleka taká jednoznačná, ako sa môže zdať.
Odpoveď vás prekvapí
Každé leto sa objavujú upozornenia, že žabky predstavujú jednu z najhorších možností letnej obuvi. Často sa spájajú s bolesťami päty, zápalom plantárnej fascie, vyvrtnutými členkami či dokonca s vybočenými palcami a kladivkovými prstami. Podľa športového podiatra Paula Langera však tieto tvrdenia treba vnímať s odstupom.
„Je rozumné byť pri nosení žabiek opatrný u ľudí, ktorí sú náchylnejší na problémy dolných končatín. Sú však naozaj také zlé pre každého? Odpoveď, ktorú dávam svojim pacientom, vás možno prekvapí,“ uviedol pre denník Washington Post.
Za bolesť nemôžu samotné žabky
Langer, ktorý pôsobí na klinike Twin Cities Orthopedics v americkej Minnesote, si všimol zaujímavý jav. Na jar a začiatkom leta pribúda pacientov s bolesťami nôh práve v období, keď ľudia po prvýkrát vytiahnu zo skrine žabky. To však podľa neho ešte neznamená, že sú príčinou problémov.
Po zime totiž väčšina ľudí nosí pevnú uzavretú obuv a zároveň býva menej aktívna. Chodidlá si odvyknú od väčšej záťaže a keď zrazu začneme viac chodiť v ľahkej obuvi, môžu sa ozvať. „Keď sa zrazu stanete aktívnejšími a obujete si menej podpornú obuv, môžu vás bolieť jednoducho preto, že sa prispôsobujú novým nárokom,“ vysvetlil expert, ktorý priznáva, že žabky majú jednu nevýhodu.