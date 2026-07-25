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Myslel si, že je majster sveta, tak mu pristrihli hrebienok. Známy mladík strávil pol roka v polepšovni
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Myslel si, že je majster sveta, tak mu pristrihli hrebienok. Známy mladík strávil pol roka v polepšovni

Najviac zo všetkého mu vtedy chýbali kamaráti a priateľka.

Keď bol známy Slovák z fotografie tínedžerom, do školy sa mu veľmi chodiť nechcelo. Už v tom období však platili prísne pravidlá a keďže vymeškal priveľa hodín, musel stráviť sedem mesiacov v polepšovni. Hrával tam futbal, reprezentoval dedinu, domov mohol zájsť dvakrát mesačne a hoci to vtedy vôbec nebolo príjemné, dnes vie, že mu táto lekcia pomohla.

Spoznávate mladíka na fotografii?

Hádanka
Hádanka Foto: Facebook/I.K.

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