Myslel si, že je majster sveta, tak mu pristrihli hrebienok. Známy mladík strávil pol roka v polepšovni
Najviac zo všetkého mu vtedy chýbali kamaráti a priateľka.
Keď bol známy Slovák z fotografie tínedžerom, do školy sa mu veľmi chodiť nechcelo. Už v tom období však platili prísne pravidlá a keďže vymeškal priveľa hodín, musel stráviť sedem mesiacov v polepšovni. Hrával tam futbal, reprezentoval dedinu, domov mohol zájsť dvakrát mesačne a hoci to vtedy vôbec nebolo príjemné, dnes vie, že mu táto lekcia pomohla.