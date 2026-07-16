Opatrovala zomierajúcu mamu a k tomu prišla o dieťa. Jitka Čvančarová dnes vie, prečo to malo zmysel
Život sa s ňou nemaznal, ale nikdy sa nesťažovala. O to viac teraz pomáha druhým.
Na červených kobercoch pôsobí neprehliadnuteľne, je sebavedomá, ženská a silná. Jitka Čvančarová patrí medzi tie herečky, ktoré si diváci pamätajú nielen pre role, ale aj pre emóciu, ktorú v nich zanechajú. Mnohí si ju navždy spojili s komédiou Román pre pokročilých, iní s výraznými seriálovými postavami či s oceňovaným filmom Pomaľované vtáča.
Jej život však nebol ani zďaleka taký uhladený, ako by sa mohlo zdať. Už ako malá bola nútená pochopiť význam slova smrť. Tá jej najskôr tragicky vzala otca, neskôr nenarodené dieťa a keď už sa zdalo, že sa so všetkým vyrovnala, prišla aj o milovanú mamu. Po jej odchode však pochopila, že niektoré veci sa v živote nedejú náhodou.
O otca sa nebála. Odišiel prvý
Ako dieťa mala strach o všetkých blízkych. O jedného jediného nie. „Otec bol jediný, o ktorého som sa nikdy nebála, a napriek tomu odišiel skoro, tragickou smrťou, zabil ho elektrický prúd," citoval portál Super Jitku Čvančarovú z rozhovoru pre What.
Náhla smrť zmenila rodinu zo dňa na deň a v detskej duši zanechala stopu, ktorá sa už nikdy celkom nezacelila. Strata otca ju naučila jednu vec veľmi skoro – že istoty sú krehké a že o blízkych sa môže prísť aj bez varovania. Zostala jej len mama, s ktorou si vytvorila veľmi silné puto.