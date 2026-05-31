Bola to idylka, ktorá sa skončila taliansky. Ján Jackuliak a Jitka Čvančarová si palce držia aj po rokoch
Známy herec žije už roky v manželstve s partnerkou Barborou.
Už dlhé roky po jeho boku stojí manželka Barbora, ktorá mu pomohla aj v temných časoch. V minulosti obľúbeného herca Jána Jackuliaka však figuruje ešte jedna žena, o ktorej dlho nik netušil. Istý čas totiž tvoril pár s českou herečkou Jitkou Čvančarovou, s ktorou vraj prežíval idylku a okolie čakalo už iba na svadbu. A hoci sa ich vzťah skončil taliansky, priateľské sympatie medzi dvojicou pretrvali. To potvrdil aj Ján Jackuliak, keď nedávno urobil výnimku a prehovoril o veľkej študentskej láske.
Pil všetko, čo tieklo
Rodáka z Lučenca to už v mladosti ťahalo preč od domova, preto po základnej škole odišiel na konzervatórium do Košíc. Zásadný zlom v jeho živote prišiel v období, keď sa s partiou spolužiakov prihlásili ako skupina All X do televíznej súťaže X Factor. Ako po rokoch prezradil v dokumentárnej sérii 13. komnata, úspech a sláva ho zaskočili a prerástli mu cez hlavu.
„Vystúpili sme v televízii a behom jednej noci sa nám začali ozývať, druhý deň sme hneď išli fotiť plagáty do bulvárnych časopisov, rádia a tam do televízie, tam do rannej šou. Prišli zrazu veľké peniaze a s tým aj bohémsky život. Všetci nás zrazu chceli, mali sme aj desať koncertov za týždeň, peniaze, orgie, dievčatá v autách, pili sme všetko, čo tieklo,“ opísal tienistú stránku slávy Ján Jackuliak, ktorý sa v tom čase presadzoval aj na hereckom poli. Náhly úspech a všetko s tým spojené nezvládol, vyhorel a musel vyhľadať pomoc psychiatra.
Syn ho posunul
Oporou v najťažších momentoch mu bola manželka Barbora, ktorá ho vo všetkom podržala. Náročné obdobie zvládol len vďaka nej a ich synčekovi. „Keby tam nebol Teo, tak by to bolo o dosť ťažšie. On ma posunul. Stal sa zo mňa dospelý chlap. No zostal vo mne aj ten maličký chlapček,“ priznal umelec, ktorý dnes žije už desať rokov v manželstve
Nik však dlho netušil, že v minulosti bol zamilovaný do českej hereckej hviezdy. Najavo to vyšlo počas vysielania šou Tvoja tvár má známy hlas. Moderátor Ondřej Sokol vtedy nečakane prezradil, že Ján Jackuliak a obľúbená česká herečka Jitka Čvančarová kedysi tvorili pár.