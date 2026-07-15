Hladová dolina ukrýva slovenský Jurský park. Za dedinou, ktorá mizne z mapy, vás čaká unikát
Stačí pár krokov a ocitnete sa v praveku.
Najprv počujete len zurčanie vody. Potom sa pred vami otvorí zelený svet, v ktorom sa obrovské paprade týčia vysoko nad hlavou a vytvárajú dojem, akoby ste sa ocitli o milióny rokov späť. Chvíľami je tu také ticho, že by vás vôbec neprekvapilo, keby sa spoza hustej zelene vynoril dinosaurus. Takéto miesto naozaj existuje. Nie v exotickej krajine ani vo filmových kulisách, ale u nás a dostalo výstižnú prezývku slovenský Jurský park. Nájdete ho v regióne, ktorý mnohí poznajú skôr ako hladovú dolinu než turistický raj.
Kulisy ako z filmu
Gemer, kedysi pýcha Uhorska, ukrýva množstvo prírodných pokladov a jedným z najčarovnejších je Alúvium Blhu – nenápadná lokalita medzi obcami Hrušovo a Potok. „V údolí medzi obcami Hrušovo a Potok nájdete krajinu sťaby z iného sveta. Po brehoch riečky Blh sa tu na temer troch hektároch rozrastajú tisíce papradí, pri ktorých máte pocit, že ste sa ocitli v dobe dinosaurov. Paprade druhu perovník pštrosí tu dorastajú až do dĺžky 1,5 metra,“ informovala na sociálnej sieti Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Gemer.
Práve perovník pštrosí robí toto miesto výnimočným. V čase, keď dorastie do plnej veľkosti, vytvára hustý zelený koberec, ktorý pripomína kulisy z filmu Jurský park. Nie je preto prekvapením, že sem každoročne prichádzajú fotografi aj milovníci prírody z celého Slovenska.
Tip na výlet
Alúvium Blhu je chráneným areálom od roku 1991, platí tu 4. stupeň ochrany, a preto sa k tomuto prírodnému divu nedostanete autom. Posledné kilometre musíte prejsť pešo alebo na bicykli po tichej asfaltovej ceste, kam majú autá bez povolenia zákaz vstupu. Aj vďaka tomu si miesto zachovalo svoju jedinečnú atmosféru.
Ako pripomenul regionálny portál Vobraze.sk, ide o lokalitu, ktorú sa oplatí objavovať pomaly. „Odporúčame navštíviť túto lokalitu a s pokorou hľadieť na prírodu a dedinky usadené medzi kopcami,“ uviedla redakcia, ktorá sa podelila o tipy na trasy.