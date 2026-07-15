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Neschopný, hovorili ostatní herci a rozsekali ho na márne kúsky. Juraja Baču zachránila až osudová žena
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Neschopný, hovorili ostatní herci a rozsekali ho na márne kúsky. Juraja Baču zachránila až osudová žena

Bez práce a bez peňazí bol presvedčený, že skončí.

„My sme tak šťastní, keď sa niekto vydarí!“ povedala Zdena Studenková, keď v relácii Opri sa o mňa spomenuli meno Juraj Bača. Málokto tuší, že herec a moderátor prežil dlhú časť svojej dospelosti s pocitom prázdna – hoci mal stabilnú prácu, istotu príjmu a jasne nalinkovanú budúcnosť, ako 26-ročný sa rozhodol, že kompletne zmení svoj život. V ceste za svojím snom sa nevzdal ani vtedy, keď ostal bez peňazí a keď mu iní herci hovorili, že je nemožný.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1379171437554840&set=pb.100063859890901.-2207520000&type=3

Na 23. poschodí

Mama Magdaléna a otec Viliam mu dali všetko na svete a aj vtedy, keď sa uňho prejavovali známky hyperaktivity, boli k nemu chápaví. „Keď začal hrať na gitare v gospelovej skupine, páčilo sa nám to viac, ako keď lietal, behal a nevedeli sme, kde je. Zároveň mal úspech u dievčat,“ zasmiali sa Bačovci v relácii Opri sa o mňa.

Sima Magušinová našla šťastie pri novinárovi Michalovi Magušinovi.
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Rodičia Juraja v hudbe aj v založení kapely podporovali, no chceli, aby vyštudoval vysokú školu, zamestnal sa v dobrej firme a v živote dosiahol viac ako oni. Po vzore staršieho brata nakoniec dokončil manažment a svoju kariéru začal budovať v korporáte, kde mu všetky slogany typu „spoločne tvoríme budúcnosť“ navrávali, že tam dosiahne všetko, po čom túži. Opak bol však pravdou.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/Juraj.Baci.Baca/photos/pb.100063859890901.-2207520000/1629451483941321/?type=3

„Toto bude celý život takto?“ pýtal sa samého seba, keď každý jeho deň od deviatej do piatej vyzeral úplne rovnako. „Poznáte ten pocit, že vám už o chvíľu odchádza vlak a vy by ste už mali byť na tej stanici, ale niekde ste sa zamotali a hrozí, že vám to ujde? Presne takýto vnútorný pocit som mal každý jeden deň,“ spomínal. Keď sa pozeral z 23. poschodia korporátnej budovy von oknom, mal pocit, že tam vonku je niečo, čo mu uniká.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/Juraj.Baci.Baca/photos/pb.100063859890901.-2207520000/1766081833611618/?type=3

Na lásku sa dala nahovoriť

„Veta, že márnim svoj život, je v tomto prípade úplne na mieste. Cítil som, že niečo musí byť inak,“ priznával Juraj, ktorý jedného dňa podal výpoveď a rozhodol sa, že úplne zmení smerovanie svojho života. Mohla za to aj jeho osudová partnerka Dominika Richterová, pre ktorú to bol šok.

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