Neschopný, hovorili ostatní herci a rozsekali ho na márne kúsky. Juraja Baču zachránila až osudová žena
Bez práce a bez peňazí bol presvedčený, že skončí.
„My sme tak šťastní, keď sa niekto vydarí!“ povedala Zdena Studenková, keď v relácii Opri sa o mňa spomenuli meno Juraj Bača. Málokto tuší, že herec a moderátor prežil dlhú časť svojej dospelosti s pocitom prázdna – hoci mal stabilnú prácu, istotu príjmu a jasne nalinkovanú budúcnosť, ako 26-ročný sa rozhodol, že kompletne zmení svoj život. V ceste za svojím snom sa nevzdal ani vtedy, keď ostal bez peňazí a keď mu iní herci hovorili, že je nemožný.
Na 23. poschodí
Mama Magdaléna a otec Viliam mu dali všetko na svete a aj vtedy, keď sa uňho prejavovali známky hyperaktivity, boli k nemu chápaví. „Keď začal hrať na gitare v gospelovej skupine, páčilo sa nám to viac, ako keď lietal, behal a nevedeli sme, kde je. Zároveň mal úspech u dievčat,“ zasmiali sa Bačovci v relácii Opri sa o mňa.
Rodičia Juraja v hudbe aj v založení kapely podporovali, no chceli, aby vyštudoval vysokú školu, zamestnal sa v dobrej firme a v živote dosiahol viac ako oni. Po vzore staršieho brata nakoniec dokončil manažment a svoju kariéru začal budovať v korporáte, kde mu všetky slogany typu „spoločne tvoríme budúcnosť“ navrávali, že tam dosiahne všetko, po čom túži. Opak bol však pravdou.
„Toto bude celý život takto?“ pýtal sa samého seba, keď každý jeho deň od deviatej do piatej vyzeral úplne rovnako. „Poznáte ten pocit, že vám už o chvíľu odchádza vlak a vy by ste už mali byť na tej stanici, ale niekde ste sa zamotali a hrozí, že vám to ujde? Presne takýto vnútorný pocit som mal každý jeden deň,“ spomínal. Keď sa pozeral z 23. poschodia korporátnej budovy von oknom, mal pocit, že tam vonku je niečo, čo mu uniká.
Na lásku sa dala nahovoriť
„Veta, že márnim svoj život, je v tomto prípade úplne na mieste. Cítil som, že niečo musí byť inak,“ priznával Juraj, ktorý jedného dňa podal výpoveď a rozhodol sa, že úplne zmení smerovanie svojho života. Mohla za to aj jeho osudová partnerka Dominika Richterová, pre ktorú to bol šok.