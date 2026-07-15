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Vcuclo ho cez okno 6 kilometrov nad zemou. Svetlana opísala dramatickú záchranu manžela v lietadle Ryanairu
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Vcuclo ho cez okno 6 kilometrov nad zemou. Svetlana opísala dramatickú záchranu manžela v lietadle Ryanairu

Lietadlo sa v tom čase nachádzalo vo výške šesť kilometrov nad zemou.

„Ak by sme zomreli, aspoň by sme zomreli spolu," opisuje svoj heroický výkon Svetlana, ktorá so svojim manželom Ljubišom cestovala spoločnosťou Ryanair z gréckeho Solúna do Memmingena v Nemecku.

Fotografie a videá rozbitého okienka v lietadle medzičasom obleteli sociálne siete a nebyť rýchlej reakcie manželky a ďalších spolucestujúcich, incident mohol mať aj obete na životoch.

Tresk z ničoho nič

Cestujúci osudného letu opisujú, že už chvíľku po štarte začuli silný tresk, ktorý spočiatku nedokázali identifikovať. Ako sa neskôr ukázalo - v tomto okamihu došlo k rozbitiu okna. Počas letu sa totiž odštiepila časť motora, ktorá potom narazila práve na okno, pri ktorom sedel pán Ljubiš.

Okno sa rozbilo a trvalo len pár sekúnd, keď ho diera z okna doslova vycucla von z lietadla, ktoré už malo vysokú rýchlosť. Z lietadla mu trčala hlava aj ramená. „Akoby časť motora narazila na okno, pri ktorom sedel môj manžel. Okamžite som ho chytila za nohy. V duchu som si myslela, že ak zomrieme, zomrieme aspoň spolu. Bolo to hrozné," opísala podľa Daily Mail Svetlana, čo sa v osudnú chvíľu stalo.

Záchrana života

Manžela držala za nohy a snažila sa ho dostať dovnútra lietadla niekoľko minút.

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