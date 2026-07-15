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Keď uvidel zlomeného otca pred ruinou, pukalo mu srdce. Dávid prosí ľudí o pomoc pre svojich rodičov
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Keď uvidel zlomeného otca pred ruinou, pukalo mu srdce. Dávid prosí ľudí o pomoc pre svojich rodičov

Požiar im vzal všetko, čo celý život budovali.

„Vidieť vlastného otca na úplnom dne, totálne zlomeného, bezmocného a bez strechy nad hlavou, je tá najväčšia bolesť, akú som kedy ako syn zažil. V tej chvíli mi pukalo srdce,“ opisuje Dávid Pustaj chvíľu, na ktorú zrejme nikdy nezabudne. Muž, ktorý bol preňho celý život oporou, sedel pred troskami vlastného domu a nevedel, ako bude jeho rodina ďalej žiť.

Dávid sa preto rozhodol obrátiť na verejnosť a prostredníctvom darcovského portálu Donio založil zbierku pre svojich rodičov. Domov, ktorý budovali celé roky, 21. mája 2026 zasiahol ničivý požiar. Oheň spolu s vodou použitou pri hasení zničili vnútorné priestory, zariadenie aj osobné veci. Rodina zostala bez základného vybavenia a pred obnovou, ktorú sama finančne nedokáže zvládnuť.

Zostali iba trosky

Všetko sa odohralo v noci a tak rýchlo, že rodina nemala priestor zachraňovať majetok. Najdôležitejšie bolo dostať sa do bezpečia. Potom už mohli iba sledovať, ako plamene pohlcujú miesto, ktoré pre nich celé roky znamenalo istotu.

Požiar im vzal všetko.
Požiar im vzal všetko. Foto: Donio

„Nestihli sme zachrániť vôbec nič, na nič nebol čas. Len sme tam bezmocne stáli na dvore, paralyzovaní tou hrôzou, a pozerali sa, ako nám besniaci oheň pred očami berie všetko, čo sme kedy mali a milovali,“ približuje Dávid. Čo nezničili plamene, poškodila voda potrebná pri hasení. „Nezostalo nám vôbec nič, len čierne spálené múry, dym, premáčané trosky a hlboká prázdnota. Zo dňa na deň sme stratili všetko, čo človeku dáva pocit bezpečia,“ hovorí Dávid.

Nedokázal skryť slzy

Najťažšie preňho však nebolo pozerať sa na zničené veci. Oveľa bolestivejší bol pohľad na vlastného otca Gejzu. Dávid ho opisuje ako človeka, ktorý bol vždy pevnou skalou celej rodiny. „Je to chlap, ktorého som nikdy v živote nevidel uroniť ani jedinú slzu. Vždy bol tou pevnou skalou našej rodiny,“ spomína syn. Tentoraz však jeho otec sedel pred tým, čo zostalo z ich domova, a nedokázal skryť bezmocnosť.

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