Vedeli by ste sa na tejto križovatke rozhodnúť správne? Otestujte sa na situácii ako z našich ciest
Vodiči by pri riešení tejto hádanky mali dbať na každý detail.
Pravidlá cestnej premávky si v autoškole osvojil každý vodič, no prax v reálnej a hustej premávke býva často zložitejšia než teória. Skúste sa preto otestovať na modelovej situácii, ktorá by mohla pokojne nastať aj na slovenských cestách.
Na križovatke stoja tri vozidlá a vy sedíte v tom, pred ktorým svieti žltá šípka naznačujúca, že chcete pokračovať v jazde rovno. V križovatke sa však nachádzajú aj ďalší účastníci premávky. Dokážete rýchlo zareagovať a správne odpovedať na nasledujúcu otázku?