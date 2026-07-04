Na cestách si ju neveriacky obzerajú. Traktoristka Lenka prácu na poli zbožňuje, remeslo jej ukázal otec
Keď ju zbadajú za volantom obrovského stroja, nejeden vodič zostane zaskočený.
S príchodom leta sa pre mnohých študentov začína obdobie brigád, vďaka ktorým si počas voľna trochu privyrobia. Šikovná 19-ročná Lenka Neupauerová si však vybrala oblasť, ktorá môže niekomu pripadať netradičná. Pracuje totiž na poľnohospodárskom družstve, jazdí na traktore a zo srdca to miluje.
K remeslu ju priviedol otec
„Baví ma to, fascinuje ma ten veľký stroj a adrenalín,“ prezradila pre Televíziu JOJ. Kým iní jej rovesníci trávia letné dni za pokladňou, v kaviarňach či v obchodoch, ona si skoro ráno pripraví traktor, skontroluje stav motorového oleja a na 18-tonovom stroji aj s vlečkou vyráža priamo na pole.
„Človek si povie, že len sedíte v traktore, ale nie je to len o tom. Tatko to začal robiť, chodila som za ním do roboty a nejako ma to chytilo,“ vysvetlila Lenka, ktorá absolútne prepadla remeslu, ktorému sa zväčša venujú statní muž. Stala sa z neho jej veľká vášeň a to až natoľko, že sa rozhodla venovať sa mu aj po ukončení štúdia.
Trúbia na ňu a kývajú
Ako študentka poľnohospodárskej školy sa predtým na družstve starala o zvieratá, no dnes už sedí za volantom obrovského traktora. Podľa kolegov jej netreba s ničím pomáhať, všetko si zariadi sama a v kabíne aj okolo nej sa pohybuje ako hotový profesionál. K tomu, čomu sa venuje, má však zdravý rešpekt.