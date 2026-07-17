Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Práve teraz je obdobie, keď chutí najlepšie. Grécky šalát od šéfkuchára Paulusa sa oplatí pripraviť takto
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Dovolenkári húfne opúšťajú stredomorské krajiny a sťahujú sa inam. Tu je nám oveľa lepšie, hodnotia

Veľká búrková MAPA: Počasie začne vyčíňať v týchto okresoch. Pridá sa k nemu aj ďalšie nebezpečenstvo

Megamedveď vystrašil aj otrlých chlapov. Medvedia MAPA ukáže, na ktorých miestach treba zvýšiť opatrnosť

Keď videl ženy v legínach, zježili sa mu chlpy. Milka Vášáryová a Milan vedeli, aké dôležité sú tajomstvá

Našli ju zviazanú a zavraždenú, on ju nesmel ísť hľadať. Priateľ Ľudmily Cervanovej po 50 rokoch prehovoril

Dovolenkári húfne opúšťajú stredomorské krajiny a sťahujú sa inam. Tu je nám oveľa lepšie, hodnotia

Veľká búrková MAPA: Počasie začne vyčíňať v týchto okresoch. Pridá sa k nemu aj ďalšie nebezpečenstvo

Našli ju zviazanú a zavraždenú, on ju nesmel ísť hľadať. Priateľ Ľudmily Cervanovej po 50 rokoch prehovoril

Po prvý raz sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zdolal. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah nemá význam

Megamedveď vystrašil aj otrlých chlapov. Medvedia MAPA ukáže, na ktorých miestach treba zvýšiť opatrnosť

Ilustračné obrázky.

Kedy je more najteplejšie? Väčšina dovolenkárov chodí plávať v nesprávnom čase, vravia experti

Marika Gombitová a Talian Alberto.

Opustil vozičkárku, nakoniec sám skončil zle. Marika Gombitová sa na Taliana Alberta nedokáže hnevať

Ilustračná fotografia.

Maldivy, ktoré majú Slováci na skok. S ružovým pieskom na nádhernej pláži sa spája romantická legenda

Tisíckam Slovákov v lete cinkne na účet pekná sumička. Desiatky eur navyše potešia v ťažkých časoch

Dovolenkári húfne opúšťajú stredomorské krajiny a sťahujú sa inam. Tu je nám oveľa lepšie, hodnotia

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Práve teraz je obdobie, keď chutí najlepšie. Grécky šalát od šéfkuchára Paulusa sa oplatí pripraviť takto

Práve teraz je obdobie, keď grécky šalát chutí najlepšie.

Hoci by si niekto mohol povedať, že grécky šalát zvládne pripraviť aj poslepiačky, keďže je už od nepamäti tradičnou súčasťou leta, táto osviežujúca špecialita má svoje pravidlá. Ak ju totiž chcete pripraviť čo najvernejšie originálu, je najlepšie spoľahnúť sa na rady domácich, ktorí po rokoch praxe stopercentne vedia, čo robia.

Dôležité sú jemné vrstvy

O takéto overené tipy sa s denníkom The Washington Post podelila aj Diane Kochilas, šéfkuchárka, ktorá v Grécku pôsobí už vyše 30 rokov. „Šalát robte iba v júli, auguste a septembri, keď sú paradajky krásne voňavé a zrelé,“ poradila na začiatok. Dôležité je podľa nej vrstviť jemne nakrájanú cibuľu s tenkými plátkami papriky a používať kvalitné bylinky. Výsledný šalát bude vďaka tomu príjemne chrumkavý, krémový a tak akurát kyslý.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Unsplash/Loes Klinker

K letnej idylke napokon patrí aj namáčanie chrumkavého chleba priamo do misky, kde sa prepojili šťavy zo všetkých ingrediencií a vytvorili úžasnú zmes chutí. Svoju vlastnú verziu, ktorá je nám geograficky o niečo bližšia, pripravuje aj obľúbený šéfkuchár Paulus, ktorý má tiež zopár skvelých rád, ako zo šalátu vyťažiť maximum.

Roman Paulus a jeho šalát.
Prečítajte si tiež: Superpotravinu zo záhrady Rimania považovali za všeliek. Roman Paulus z nej pripravuje ľahký šalát k mäsu

„Letné dni priam lákajú k rýchlym a chutným večeriam. Poďme si spoločne pripraviť krásne farebný grécky šalát, na ktorom si určite pochutnáte. Stačí len pár základných surovín a skvelú večeru máte na stole behom niekoľkých minút,“ napísal k svojmu videoreceptu obľúbený šéfkuchár.

Grécky šalát Romana Paulusa:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Stačí zobrať RYŽU a svoje kvety nespoznáte: Explózia kvetov, akú ste nevideli! Ruže, muškáty, surfínie, aj hortenzie!

Stačí zobrať RYŽU a svoje kvety nespoznáte: Explózia kvetov, akú ste nevideli! Ruže, muškáty, surfínie, aj hortenzie!

ORCHIDEA – najlepší TRIK pre bohaté kvitnutie, jasne zelené listy a zdravé korene!

ORCHIDEA – najlepší TRIK pre bohaté kvitnutie, jasne zelené listy a zdravé korene!

Ako si vybrať NAJLEPŠÍ melón bez toho, aby ste ho ochutnali, alebo videli vnútro: Odskúšané, s týmto sa nedá pomýliť!

Ako si vybrať NAJLEPŠÍ melón bez toho, aby ste ho ochutnali, alebo videli vnútro: Odskúšané, s týmto sa nedá pomýliť!

Profesionálnka ukázala zázračnú metódu, ako vyčistiť kuchyňu od zaschnutého tuku: Zbohom mastná kuchynská linka a treba vám len 1 vec!

Profesionálnka ukázala zázračnú metódu, ako vyčistiť kuchyňu od zaschnutého tuku: Zbohom mastná kuchynská linka a treba vám len 1 vec!

Plný hrniec

KÁVOVÁ roláda z cesta jemného ako pavučinka: EXKLUZÍVNY recept od profi cukrárky!

KÁVOVÁ roláda z cesta jemného ako pavučinka: EXKLUZÍVNY recept od profi cukrárky!

Bez zavárania: Výborný rajčinový šalát s cibuľkou v sladkokyslom náleve – stačí otvoriť a máte prílohu!

Bez zavárania: Výborný rajčinový šalát s cibuľkou v sladkokyslom náleve – stačí otvoriť a máte prílohu!

Recept na nadýchaný cuketový koláč so syrom som si doniesla z dovolenky – výborný: Robím aj namiesto chleba!

Recept na nadýchaný cuketový koláč so syrom som si doniesla z dovolenky – výborný: Robím aj namiesto chleba!

Stužovač ani neberte do ruky: Keď ochutnáte domácu šľahačku z mlieka, už vám ani nepadne, robiť ju z drahej šľahačkovej smotany!

Stužovač ani neberte do ruky: Keď ochutnáte domácu šľahačku z mlieka, už vám ani nepadne, robiť ju z drahej šľahačkovej smotany!

Zdravé tipy

Vyzerá váš necht TAKTO? Hneď spravte túto vec a nepríjemný problém zmizne!

Vyzerá váš necht TAKTO? Hneď spravte túto vec a nepríjemný problém zmizne!

Vedeli ste, že obyčajný CITRÓN odstraňuje kŕčové žily? Takto ho musíte použiť!

Vedeli ste, že obyčajný CITRÓN odstraňuje kŕčové žily? Takto ho musíte použiť!

Už dva týždne pijem namiesto obyčajnej vody tento zázrak: Po 50-tke som konečne SCHUDLA, zmizli problémy s trávením a lepšie spávam!

Už dva týždne pijem namiesto obyčajnej vody tento zázrak: Po 50-tke som konečne SCHUDLA, zmizli problémy s trávením a lepšie spávam!

Stačí 1 lyžička a zbohom pálenie záhy, bolesť brucha aj vysoký tlak: Naše babky to volali liek chudobných, jeho účinky sú však na nezaplatenie aj dnes!

Stačí 1 lyžička a zbohom pálenie záhy, bolesť brucha aj vysoký tlak: Naše babky to volali liek chudobných, jeho účinky sú však na nezaplatenie aj dnes!

Už ste čítali?

Aj nebezpečná vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha tým, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s ľuďmi, ktorí sú často na okraji spoločnosti.

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.