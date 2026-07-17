Práve teraz je obdobie, keď chutí najlepšie. Grécky šalát od šéfkuchára Paulusa sa oplatí pripraviť takto
Práve teraz je obdobie, keď grécky šalát chutí najlepšie.
Hoci by si niekto mohol povedať, že grécky šalát zvládne pripraviť aj poslepiačky, keďže je už od nepamäti tradičnou súčasťou leta, táto osviežujúca špecialita má svoje pravidlá. Ak ju totiž chcete pripraviť čo najvernejšie originálu, je najlepšie spoľahnúť sa na rady domácich, ktorí po rokoch praxe stopercentne vedia, čo robia.
Dôležité sú jemné vrstvy
O takéto overené tipy sa s denníkom The Washington Post podelila aj Diane Kochilas, šéfkuchárka, ktorá v Grécku pôsobí už vyše 30 rokov. „Šalát robte iba v júli, auguste a septembri, keď sú paradajky krásne voňavé a zrelé,“ poradila na začiatok. Dôležité je podľa nej vrstviť jemne nakrájanú cibuľu s tenkými plátkami papriky a používať kvalitné bylinky. Výsledný šalát bude vďaka tomu príjemne chrumkavý, krémový a tak akurát kyslý.
K letnej idylke napokon patrí aj namáčanie chrumkavého chleba priamo do misky, kde sa prepojili šťavy zo všetkých ingrediencií a vytvorili úžasnú zmes chutí. Svoju vlastnú verziu, ktorá je nám geograficky o niečo bližšia, pripravuje aj obľúbený šéfkuchár Paulus, ktorý má tiež zopár skvelých rád, ako zo šalátu vyťažiť maximum.
„Letné dni priam lákajú k rýchlym a chutným večeriam. Poďme si spoločne pripraviť krásne farebný grécky šalát, na ktorom si určite pochutnáte. Stačí len pár základných surovín a skvelú večeru máte na stole behom niekoľkých minút,“ napísal k svojmu videoreceptu obľúbený šéfkuchár.