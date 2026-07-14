Pri klimatizácii robíme stále tú istú chybu. Podľa lekára nás môže stáť imunitu aj podporiť baktérie
Klimatizácia môže pomáhať, ale aj škodiť.
Teploty stúpajú nad tridsiatku a klimatizácia sa pre mnohých stáva záchranou. Zapíname ju doma, v aute aj v kancelárii a často si ani neuvedomujeme, že práve spôsob, akým ju používame, môže rozhodnúť o tom, či nám pomôže, alebo spôsobí zdravotné ťažkosti. Ako uviedla Nemocnica AGEL Zlaté Moravce na svojom webe, samotná klimatizácia nie je nepriateľom. Problém vzniká najmä vtedy, keď je zle nastavená alebo sa zanedbáva jej údržba.
Podľa všeobecného lekára MUDr. Ladislava Solčianskeho môže nesprávne používanie viesť nielen k bolestiam hlavy či zhoršeniu alergií, ale aj k oslabeniu prirodzenej obranyschopnosti organizmu.
Skrytý problém
Mnohí si myslia, že telo si na pravidelné striedanie horúčav a chladných miestností časom zvykne. Lekár však upozorňuje, že prudké teplotné rozdiely predstavujú záťaž najmä pre cievny aj dýchací systém. Preto odporúča, aby rozdiel medzi vonkajšou teplotou a teplotou v interiéri nepresahoval približne päť až sedem stupňov Celzia.
Rizikom je aj dlhodobý pobyt v príliš suchom alebo zle filtrovanom vzduchu. „Môže oslabovať obranyschopnosť slizníc dýchacích ciest. Suché sliznice sú náchylnejšie na prienik vírusov a baktérií, čo môže viesť k častejším infekciám dýchacích ciest,“ uvádza lekár.
Nie každý si pritom zdravotné problémy spojí práve s klimatizáciou. Únava, bolesti hlavy či slabšia koncentrácia môžu podľa odborníka súvisieť s nevhodne nastavenou teplotou, nízkou vlhkosťou vzduchu, nedostatočným vetraním alebo zanedbanou údržbou zariadenia.