Otec miloval hory, odkiaľ sa jedného dňa už nevrátil. Známy mladík našiel svoj pokoj, keď sa usadil
Deti z neho urobili lepšieho človeka.
Mal len pár týždňov, keď ho museli vrtuľníkom urgentne previezť na operáciu, pretože jeho telo odmietalo prijímať potravu. Začiatok života mladíka z fotografie bol síce dramatický, no lekári mu, našťastie, pomohli a čakalo ho krásne detstvo. V Tatrách bol odmalička ako doma, otec ho pravidelne brával na pánske jazdy do hôr a z obyčajných dní dokázal urobiť jedno veľké dobrodružstvo. O to viac známeho mladíka zasiahlo, keď oňho navždy prišiel.