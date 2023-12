Hory vedia pomôcť viac ako lieky. Odborník vysvetľuje, prečo na nás pôsobia upokojujúco a liečivo

Hovorí sa, že ticho lieči a ľudia ho často nájdu v prírode. Chodievajú si tam „vyčistiť“ myseľ, prípadne skúsiť výzvu pokoriť štíty hôr. A hory a príroda dokonca pomôcť viac než lieky - stačí, ak ich človek vie precítiť. V reportáži Joža Kubániho sa tiež dozviete, ako môžu hory pôsobiť na hocikoho z nás.

Liečivo aj upokojujúco

„To ticho tých hôr, tá vôňa alebo nejaké ich feromóny, som od toho celkom závislý,“ hovorí legendárny chatár z Rysov Viktor Beránek pre TV JOJ. Napriek tomu, že hory sa nesprávajú k ľuďom vždy priateľsky a turistom tu hrozia rôzne nebezpečenstvá, zo všednej reality čoraz viac ľudí uteká práve do ich náruče.





Každý však hľadá niečo iné. Niekto uvoľnenie, iný zas vyčistenie mysle, byť sám so svojimi myšlienkami. „Hory sú vraj liek,“ hovorí reportér Jožo Kubáni. Podľa psychológa Rolanda Liptáka je to prostredie, na ktoré sme prirodzene vybavení. „Prežívame tam niečo, čo na nás môže pôsobiť aj liečivo alebo upokojujúco,“ tvrdí odborník.

Zlepšuje náladu, znižuje stres

Preto ich pozitívne účinky na človeka vyzdvihuje. Trávenie času v prírode alebo jej vnášanie do vášho každodenného života môže byť prospešné pre duševnú aj fyzickú pohodu. Nemusíte ísť nutne do hôr, ak nemáte tú možnosť, postačí aj pestovanie kvetov, cvičenie na čerstvom vzduchu či pobyt so zvieratami.

Pobyt v prírode dokáže zlepšiť náladu, znížiť pocity stresu alebo hnevu, zlepšiť sebadôveru a sebaúctu, znížiť osamelosť, zlepšiť fyzické zdravie a celkovo byť aktívnejší.