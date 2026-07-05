Tajne prespávala na malej posteli svojho vyvoleného. Srdce známej Slovenky si získal odťažitý mladík
Vôbec ju nepoznal a práve tým u nej zabodoval.
Vyrastala bez otca a keď mala tri a pol mesiaca, mama ju v kočíku odstavila pred jasľami a spoza rohu potajomky sledovala, či ju vezmú dovnútra, pretože sa musela vrátiť do práce. Dievčina z fotografie bola odmalička skôr ako chlapec - bábiky ju vôbec nelákali, milovala futbal a často vymýšľala. Aj napriek tomu, že v škole patrila medzi svedomitých žiakov, sa však nikdy nedočkala vysnívaných hodiniek, ktoré boli v ich rodine odmenou za samé jednotky na vysvedčení.