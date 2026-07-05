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Tajne prespávala na malej posteli svojho vyvoleného. Srdce známej Slovenky si získal odťažitý mladík
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Tajne prespávala na malej posteli svojho vyvoleného. Srdce známej Slovenky si získal odťažitý mladík

Hádanka.
Hádanka. — Foto: Reprofoto Portrét TA3, Grafická úprava Chat GPT

Vôbec ju nepoznal a práve tým u nej zabodoval.

Vyrastala bez otca a keď mala tri a pol mesiaca, mama ju v kočíku odstavila pred jasľami a spoza rohu potajomky sledovala, či ju vezmú dovnútra, pretože sa musela vrátiť do práce. Dievčina z fotografie bola odmalička skôr ako chlapec - bábiky ju vôbec nelákali, milovala futbal a často vymýšľala. Aj napriek tomu, že v škole patrila medzi svedomitých žiakov, sa však nikdy nedočkala vysnívaných hodiniek, ktoré boli v ich rodine odmenou za samé jednotky na vysvedčení.

Viete, o koho ide?

Hádanka.
Hádanka. Foto: Reprofoto - Portrét TA3

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