Tí najlepší spred päťdesiatich rokov by už nestíhali. Fascinujúca štúdia ukazuje, ako sa zmenil futbal
Dnešní hráči sú vyšší, rýchlejší a hrajú dlhšie.
Ak by víťazný brazílsky tím z Majstrovstiev sveta vo futbale 1970 mohol cestovať v čase a nastúpil by proti tímom súčasnosti, porazilo by ho každé z lepších družstiev. „Najväčším problémom pre nich by nebol talent, ale fyziológia,“ hovorí podľa BBC doktor Orlando Laitano. Podľa odborníka na fyziológiu cvičenia sú moderní futbalisti biologicky odlišní od svojich predchodcov.
Boj o každý centimeter
Futbal sa za posledné desaťročia zmenil a na ihrisku to vyzerá ako boj o každý centimeter. „Moderní hráči musia byť rýchlejší a silnejší," opisuje. Podľa dostupných údajov vyplýva, že najlepší hráči z anglickej ligy sú vyšší a štíhlejší. Priemerná výška hráčov, ktorí pôsobili v rokoch 1973 až 2013, bola o štyri centimetre nižšia ako dnes.
Trend vyšších hráčov v ďalších desiatich rokoch narastal aj v prípade brankárov a obrancov. „V 70. rokoch boli ihriská uprostred zimy blatisté a hráči museli byť svalnatí, aby podali dobrý výkon. Ale teraz je záujem o ľahkých štíhlych hráčov, ktorí dokážu podávať výkon dlhú dobu," vysvetľujú autori štúdie.
Šprintéri na ihrisku
Rokmi sa zmenila aj najvyššia rýchlosť, ktorú hráči v zápasoch dosiahnu. V 70. a 80. rokoch sa len zriedka stávalo, že by hráč behal rýchlejšie než 30 km za hodinu, na Majstrovstvách sveta v roku 2022 sa už našlo minimálne 10 futbalistov, ktorí behali viac než 35 km za hodinu.