Český lektor etikety prezradil 6 nevhodných vecí, ktoré robíme na pláži: Rozumiem im, ale ide o princíp

Počas horúcich letných dní sa každý rád na chvíľu uvoľní od pracovných povinností a odcestuje na pár dní k moru. Okamžite po príchode do vytúženej destinácie nás to ťahá na jediné miesto - na pláž, k moru. Príjemné chvíle pri vode si však ľudia dokážu navzájom znechutiť nevhodným správaním.

„Etiketa sa začína tam, kde sa začína život druhého človeka,“ podčiarkuje Daniel Šmíd v rozhovore pre idnes.cz. Český majster etikety radí, na čo sa zamerať, aby sme ďalším dovolenkárom nekazili svojou prítomnosťou deň.

Prílišný hluk nemajú radi ani na pláži. Foto: Unsplash/Deniz Demirci

1. Nebuďte invazívni, príliš hlasní a nezanechávajte po sebe nežiaduce stopy

Na tieto pravidlá by ste mali dbať už na ceste na dovolenku, najmä pokiaľ cestujete vo väčších skupinkách – je jedno, či cestujete s deťmi, dospelými alebo seniormi. „Takmer každá skupina je v cudzej zemi hlasnejšia, strácame pozornosť voči najbližšiemu okoliu a naša spoločenská brzda povoľuje,“ konštatuje Šmíd.

2. Obliekajte sa náležite prostrediu, v ktorom sa nachádzate

„Ležím na pláži v plavkách a do neďalekej kaviarne si idem opäť sadnúť v plavkách… Potom sa nemôžem čudovať, že pritiahnem nežiaducu pozornosť,“ podotýka expert na etiketu. Mnohých ľudí pohľad na takmer odhalené ľudské telo pohorší alebo majú prinajmenšom zábrany. Prehoďte si preto vždy niečo cez seba, ak ste žena, poslúži vám na tento účel ľahký župan, ak muž, oblečte si tričko a kraťasy. Kombinácia tričko-plavky dobre nepôsobí, hlavne ak máte od plaviek mokrý spodok trička. Šmíd si na pláž nosí okrem plaviek vždy aspoň tričko a kraťasy a v prípade, že sa chystá po kúpaní do slušnejšej reštaurácie, do batohu prihodí aj dlhé nohavice a vhodné topánky. V šľapkách ušpinených od mokrého piesku v spoločnosti dobrý dojem neurobíte. Naopak, vybrať sa ráno na pláž rovno v plavkách je podľa odborníka úplne v poriadku.

3. V hotelovej jedálni sa správajte ticho a slušne, buďte nápadní svojou striedmosťou

„Viem, že si to odporuje, no snaha za každú cenu vyniknúť je voči druhým príliš agresívna. Akákoľvek agresivita v správaní aj v obliekaní je rušivá,“ zdôrazňuje Šmíd.

4. Neodnášajte jedlo von z reštaurácie