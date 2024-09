Expert na etiketu: Viete, ako správne jesť pizzu? Pozor na to, čo urobíte s posledným kúskom

Sedíte v reštaurácii, objednáte si pizzu a keď vám ju donesú, pozeráte sa okolo seba, či ostatní jedia príborom alebo rukami. Poznáte takýto scenár? Najznámejší expert na etiketu a protokol z Británie William Hanson prezradil, ako by sme mali správne jesť pizzu a definitívne rozsekol aj dilemu, čo urobiť s posledným kúskom, ak pizzu nejete sami.

Ilustračná fotografia. Foto: Freepik

Pizza bola pouličným jedlom

Odborník pre denník Mirror priznal, že pizza bola navrhnutá tak, aby sa konzumovala rukami. „Samozrejme čistými rukami,“ podotkol expert na etiketu, ktorý v jednoduchom videu ukázal, že kúsok pizze si netreba celý napchať do úst, ale najskôr kúsok preložíme na polovicu tak, aby nám z neho nič nevypadlo.

„Spravíte si z toho calzone a jete to takto. Je to oveľa viac elegantné a nezababrete si ústa od omáčky,“ vysvetlil. Expertovi na etiketu dal za pravdu aj talianski šéfkuchári, ktorí hovoria, že jesť pizzu rukami je súčasťou zážitku. Obzvlášť dobre sa podľa nich rukami je rímska pizza, ktorá má tvár obdĺžnika a má trochu hrubšie cesto s chrumkavou kôrkou. „Pizza bola pouličným jedlom, ktoré sa jedlo za chodu ako sendvič,“ vysvetľoval pre Australian Daily Telegraph taliansky šéfkuchár Stefan Cirene.

Posledný kúsok na tanieri

Ak by ste si objednali druh pizze, na ktorej je priveľa prísad, vtedy expert na etiketu odporúča použiť vidličku a nožík. A čo robiť v momente, ak sa o pizzu delíte s ďalšími ľuďmi? Dbať by ste mali najmä na to, čo urobíte s posledným kúskom.