Na svätého Jána jahody do džbána! Pani Vierka prezradila trik, ako si urobíte dokonale hustý džem
Postačí na to jediná ingrediencia.
Pranostiky neboli len jednoduchými rýmovačkami, ktorými si ľudia v minulosti krátili voľný čas. Vznikali na základe dlhodobého pozorovania prírody a často bývali spoľahlivejšie než dnešné predpovede počasia. Hoci sa klíma postupne mení a väčšina z nich už neplatí, niektorými sa ľudia dodnes riadia.
Pozná tajomstvo dokonalej hustoty
Práve 24. júna, kedy meniny oslavuje Ján, platilo jasné pravidlo - Na svätého Jána jahody do džbána! Ak teda náhodou neviete, čo s bohatou úrodou, a koláčov či ovocných štiav už máte plnú chladničku, pani Vierka má skvelý tip, ktorý vydrží celé mesiace.
Jej jahodový džem vraj doslova vonia letom a navyše je dokonale hustý aj bez zbytočne dlhých hodín strávených pri sporáku. Tajomstvo spočíva v jedinej ingrediencii, o ktorú sa táto skúsená kuchárka podelila aj so svojimi fanúšikmi.
„Moje tajomstvo dokonalej hustoty? Kyslé jablko! Obsahuje prirodzený pektín, vďaka ktorému je džem krásne hustý bez zdĺhavého varenia,“ prezradila Vierka Svetlíková a pridala aj detailný postup, ako z jahôd pripraviť ten najkvalitnejší domáci džem s vôňou leta.