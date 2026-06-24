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Na svätého Jána jahody do džbána! Pani Vierka prezradila trik, ako si urobíte dokonale hustý džem
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Na svätého Jána jahody do džbána! Pani Vierka prezradila trik, ako si urobíte dokonale hustý džem

Vierka Svetlíková.
Vierka Svetlíková. — Foto: Facebook/Vierka Svetlíková

Postačí na to jediná ingrediencia.

Pranostiky neboli len jednoduchými rýmovačkami, ktorými si ľudia v minulosti krátili voľný čas. Vznikali na základe dlhodobého pozorovania prírody a často bývali spoľahlivejšie než dnešné predpovede počasia. Hoci sa klíma postupne mení a väčšina z nich už neplatí, niektorými sa ľudia dodnes riadia.

Pozná tajomstvo dokonalej hustoty

Práve 24. júna, kedy meniny oslavuje Ján, platilo jasné pravidlo - Na svätého Jána jahody do džbána! Ak teda náhodou neviete, čo s bohatou úrodou, a koláčov či ovocných štiav už máte plnú chladničku, pani Vierka má skvelý tip, ktorý vydrží celé mesiace.

Instagram Post
Príspevok používateľa Vierka Svetlíková (@svetlikovavierka)
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Jej jahodový džem vraj doslova vonia letom a navyše je dokonale hustý aj bez zbytočne dlhých hodín strávených pri sporáku. Tajomstvo spočíva v jedinej ingrediencii, o ktorú sa táto skúsená kuchárka podelila aj so svojimi fanúšikmi.

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„Moje tajomstvo dokonalej hustoty? Kyslé jablko! Obsahuje prirodzený pektín, vďaka ktorému je džem krásne hustý bez zdĺhavého varenia,“ prezradila Vierka Svetlíková a pridala aj detailný postup, ako z jahôd pripraviť ten najkvalitnejší domáci džem s vôňou leta.

Jahodový džem podľa pani Vierky:

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