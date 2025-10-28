Posolské tajomstvo našli v starej kuchárskej knihe. Recept od Many s Ajou ukazuje poctivú kuchyňu starých mám
Aj keď názov možno znie divne, ja som si na tom pochutila, priznala jedna zo sestier.
Mana s Ajou vdychujú nový život receptom, na ktoré mnohí už dávno zabudli a vďaka starým kuchárskym knihám a zápisníkom dávajú znova šancu tradícii a poctivosti. Ich kuchyňa je dôkazom, že kedysi sa dalo z jednoduchých surovín vytvoriť plnohodnotné, zdravé a najmä chutné jedlo, ktoré zasýtilo.
Jedlom vyvolávajú spomienky
„Sme dve sestry, ktoré vyrastali na dedine. Srdcom domu bola vždy kuchyňa. V kuchyni sa nielen jedlo, ale sa tu aj stretávala celá rodina, robili sa úlohy, riešili problémy, oznamovali radostné zvesti,“ vysvetlili na svojom blogu vášnivé kuchárky, ktoré sa o gurmánske tajomstvá z minulosti delia so širokou verejnosťou a na Instagrame si ich tvorbu obľúbilo vyše 150-tisíc ľudí.
Dámy totiž pravidelne prinášajú tipy na jedlá, ktoré spájajú sezónne chute so spomienkami na staré časy a rovnako to bolo aj pri tradičnom posolskom tajomstve, ktoré mnohým pripomenulo detstvo.
„Tento recept som našla v mojej úplne prvej kuchárskej knihe. Kúpila som si ju ako sedemnásťročná, keď som odchádzala do Viedne robiť aupairku. Knižku mám doteraz a je tam dosť dobrých receptov. Hľadala som nejaké mäso, keďže ja mäso robím málokedy a keď, tak väčšinou kura. Musím povedať, že aj keď to možno znie divne a nevyzerá moc vábne, ja som si na tom pochutila,“ napísala jedna zo sestier k receptu na Instagrame.