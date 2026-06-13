Babka mu ich robila na kapustnom liste. Zemiakové placky Ondreja Kandráča najlepšie chutia so slaninou
Ak sa k nim pridala kyslá smotana alebo opražená slanina, ulahodilo to všetkým chuťovým kanálikom, prezradil známy huslista.
Nie je vyberavý, zo všetkého najviac mu chutí vyprážaný syr a hoci často nevarí, manželke občas pomôže v kuchyni. Ondrej Kandráč síce nepatrí k ľuďom, ktorí by svoj voľný čas trávili pri sporáku, no jedlo miluje už od detstva. Jeho mama bola vedúcou školskej jedálne a doma vždy vyhrávali hlavne jedlá zo zemiakov alebo kapusty.
Doma všetko rozvoniavalo slaninkou
„Moja mama bola výborná kuchárka, moja manželka je výborná kuchárka, tak načo by som sa im do toho miešal. Musím sa však priznať, že občas sa vo mne ozve hlas, že by tie moje kuchárske počiny mohli byť zaujímavé,“ vravel známy hudobník v rozhovore pre Korzár.
Napriek tomu vie vraj fantasticky pripraviť syr so zemiakmi a zeleninovým šalátom a ako mnohí iní muži, ani on nedá dopustiť na mäso. Najradšej má divinu priamo z poľovačky a sobotňajší obed si zasa nevie predstaviť bez domácich bryndzových halušiek.
V detstve to u nich doma rozvoniavalo praženým maslom, slaninkou a opraženou cibuľkou, aj preto dodnes miluje pirohy, džatky, ale aj tradičné zemiakové placky. „Po našom naľeśniki, robili sa na viacero spôsobov. Najviac mi však utkveli tie, ktoré moja babka robila na kapustnom liste. Boli pomerne častou súčasťou nášho jedálnička. Ak sa k nim pridala kyslá smotana alebo opražená slanina, ulahodilo to všetkým chuťovým kanálikom,“ prezradil magazínu Dobré jedlo.