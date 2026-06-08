Drží sa tradície a o to viac vyniká. Pri kapustnici podľa Vladimíra Menšíka je najdôležitejší prvý krok
Jej základom je kvalitná kyslá kapusta a dobré huby.
Celonárodne uznávaný umelec, majster slova a človek, ktorý nepoznal nudu. Vladimír Menšík bol hercom, ktorého dodnes rešpektuje a obdivuje publikum naprieč celým Českom aj Slovenskom. Jeho prítomnosť bola vždy zárukou veselosti a mnohé z toho, čím rozosmieval iných, čerpal aj z vlastných spomienok.
Dobrá kapusta a kvalitné huby
„Na mojom detstve bolo krásne, že v ňom bol každý deň napínavým dobrodružstvom. Nemali sme veľa hračiek, nejazdili sme na výlety, ale poznali sme kadečo. Kultúru sme si museli vyrábať sami. Každú sobotu večer sa všetci z okolia schádzali na dedkovom neoplotenom dvore v Řícmaniciach, ktorý obci nahrádzal námestie aj korzo... Hlavne sa veľa spievalo, tancovalo a rozprávali sa historky,“ spomínal podľa Kafe.cz známy umelec.
O rodičoch vedel takmer všetko. Poznal mamine kamarátky z mladosti aj všetkých jej bývalých nápadníkov, otec zasa ich spoločné večery spestroval kúzelníckymi trikmi a dôležitou súčasťou toho celého bol spev, ktorý Menšíkovi vždy pripomínal detstvo.
Hoci v dospelosti veľa pracoval, doma vraj občas zvykol aj niečo uvariť. Jeho vychýreným receptom je napríklad ten na kapustnicu, ktorá sa drží tradície, no o to viac vyniká. Jej základom je kvalitná kyslá kapusta, dobré huby a klobása.