Teší ju, keď inšpiruje ostatných. Viki z MasterChefa ponúka vylepšený recept na tradičný trdelník

Dostala sa medzi siedmich top súťažiacich v relácii MasterChef, svoje recepty uverejňuje na sociálnych sieťach a inšpiráciu u nej nachádzajú tisícky ľudí. Viktorie „Viki" Lipovčanová však so zdieľaním svojich kulinárskych nápadov začala oveľa skôr. „Tuším v roku 2014,“ háda na portáli Proženy.cz šikovná kuchárka.

Urobila by to znova

Najprv si fotila a spisovala vlastné zdravé recepty, no časom jej obsah začalo sledovať viac ľudí a ju to o to viac tešilo. „Občas mi napísali, že ich moja tvorba inšpirovala k vlastnej zmene životosprávy a to bolo veľkou motiváciou pre ďalšie zdieľanie,“ spomína si Viki, ktorá popri štúdiu stihla absolvovať aj akreditáciu na osobnú fitness trénerku.

Hoci bolo natáčanie súťaže podľa nej neuveriteľne vyčerpávajúce, svoju účasť v nej vôbec neľutuje. „Bola to veľká, doslova životná jazda, ktorá ma neuveriteľne a nielen gastronomicky posunula. Natáčanie bolo fakt časovo, fyzicky aj psychicky náročné, ale rozhodne to neľutujem. Šla by som do toho znova,“ priznáva.

Aj vďaka MasterChefu sa Viki dostala ešte viac do povedomia a jej recepty na Instagrame sleduje už takmer 290-tisíc ľudí. Naposledy zaujala videom, v ktorom ukazuje, ako si doma pochutiť na tradičnom škoricovom trdelníku. „Domáci je jednoducho lepší,“ píše Viki a fanúšikom ponúka svoj overený recept.

Domáci trdelník podľa Viki z MasterChefa: