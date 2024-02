Sadneme do auta a už nie sme manželia. Šarköziovci odhalili, čo je korením ich dlhého a pevného vzťahu

„Keď odchádzame z bytu a nasadáme do auta, už sú z nás kolegovia,“ smeje sa Silvia Šarköziová, keď hovorí o svojom manželovi. Spoločne prekonali pikantný škandál, problémy so skupinou aj Ernestove zdravotné problémy a dnes sú spolu už takmer 30 rokov. V rozhovore pre týždenník Život prezradila, ako je možné, že im to tak funguje aj po toľkých rokoch.

Hudbe vďačí za manželku

„Dostala ma svojou krásou,“ zaspomína si aj dnes na prvé stretnutia s manželkou Ernest. Dalo by sa povedať, že hudbe vďačí za všetko. Za kariéru, ale aj za láska. Zoznámili sa totiž na hodine ruštiny na konzervatóriu - Silvia bola tretiačka, Ernest štvrták.

„Silvia bola o ročník nižšie, ale keďže sme obaja ten cudzí jazyk zmeškali, dali nám ho povinne. Dva ročníky sme teda chodili na ruštinu spoločne. Raz, keď nám hodina odpadla, pozval som Silviu na kávu. A tak to začalo...“ prezradil denníku Sme a dodal, že najskôr ho dostala krásou. „Potom sme však začali zisťovať, že sme si veľmi podobní. Celé hodiny sme sa rozprávali o hudbe,“ povedal.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=942871689506189&set=a.120833375043362&type=3&ref=embed_post

Keď nasadnú do auta, už nie sú manželmi

Dnes sú spolu takmer 30 rokov a aj po takom čase pôsobia ako harmonický a zohratý pár. „Naše rovnaké povolanie,“ prezrádza jeden z fígľov Silvia, prečo im to v manželstve tak dobre klape.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.