S prerezaným hrdlom vedel, že má len pár sekúnd. Richard Zedník prežil a pri Ivane našiel svoje šťastie

„Pamätám si to presne... Bol tam nejaký súboj pri mantineli a zrazu mi Oliho korčuľa mierila presne na oči. Reflexívne som teda zdvihol hlavu. V tom momente som vedel, že je zle,“ spomínal Richard Zedník. Legendárnemu slovenskému hokejistovi korčuľa jeho spoluhráča prerezala tepnu na krku. Okamžite si uvedomil, že toto je smrteľné zranenie a že má pár sekúnd, aby sa zachránil.

Na hororové chvíľky si občas spomenie aj dnes, na hokejovom dôchodku, ktorý si užíva po boku milovanej Ivany. Šťastie našiel až na druhýkrát a pri slovenskej manželke sa snaží neopakovať chyby, ktoré kedysi robil pri kanadskej kráske.

Foto: TASR - Ján Krošlák

Zahodil ju do koša

Richard Zedník sa narodil 6. januára v meste pod Urpínom - v Banskej Bystrici. Pôvodne však vôbec netúžil po tom, hrať hokej. A len otec ho presvedčil, aby to skúsil. Keď totiž malému Rišovi prišla prihláška do hokejovej prípravky, zahodil ju do koša. „Teraz sa nad tým už len usmievam. No neviem, čo by som robil, keby ju môj otec vtedy z koša nevybral a nepresvedčil ma, aby som hral hokej. Niekedy rozmýšľam nad tým, že všetko mohlo byť úplne ináč,“ spomínal pre denník Sme bývalý hokejový útočník.

Ako malého chlapca ho výrazne poznačil rozvod milovaných rodičov, no priznáva, že neskôr si zvykol. „Otec mi chýbal, veď on ma priviedol k hokeju. Ale keď som bol starší, zvykol som si. Mama sa mne i sestre venovala na sto percent. Odviedla skvelú prácu, ktorú málokedy zvládnu obidvaja rodičia,“ chválil v rozhovore pre týždenník Život Rišo svoju mamičku. Zároveň dodal, že s otcom ale v kontakte veľmi nie je, žije v Čechách a nestretávajú sa.

Foto: TASR - Jozef Ďurník

Nevzdal sa

Keď Riša v roku 1994 draftovali do americkej NHL, odišiel do zámoria a hral tam potom postupne za štyri hokejové kluby. Hoci sa dostal medzi hokejovú špičku, začiatky v Spojených štátoch amerických pre neho neboli vôbec ľahké, skôr naopak. Možno aj preto, že po prvýkrát odišiel už v osemnástich rokoch a neovládal jazyk.

„Chýbala mi rodina i priatelia. Vedel som však, že je to jediná šanca presadiť sa. Bolo by to ľahšie, keby som sa vrátil, ale povedal som si, že to musím vydržať a niečo dosiahnuť,“ priznal s tým, že neskôr bol rád, že sa nevzdal. „Dalo mi to veľmi veľa nielen po profesionálnej, ale i ľudskej stránke,“ dodal.

Slovenská hokejová reprezentácia odletela v stredu 25. augusta 2004 do Kanady na Svetový pohár aj so zraneným Michalom Handzušom. Na sn. zľava Marián Hossa, Pavol Demitra, Richard Zedník a Vladimír Országh na bratislavskom Letisku M.R. Štefánika. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Cudzinec so smiešnym akcentom

Prvou veľkou láskou Richarda Zedníka bola kanadská modelka a herečka Jessica Welch, ktorú spoznal v reštaurácii. Ona vtedy netušila, kto Richard je, a ani on nevedel nič o nej.

Láska na prvý pohľad to však podľa neho nebola, skôr bol vraj zvedavý a chcel ju lepšie spoznať. „Pomyslela som si, že je to niekto osobitý. To áno. Pre mňa bol zaujímavý. Bol to cudzinec so smiešnym akcentom, ktorý sa ostýchal a stále sa na mňa usmieval. Bolo to milé. Veľmi milé,“ spomínala Jessica ešte v roku 2008 pre mesačník Eva na začiatky vzťahu so slovenským hokejovým útočníkom.

Richard Zedník so svojou kanadskou manželkou Jessicou Welch. Foto: TASR - Vladimír Benko

No manželstvo exotickej krásky a hokejistu príliš dlho nevydržalo a po štyroch rokoch bol definitívny koniec. Z ich vzťahu sa však narodila dcérka Ella, na ktorú Richard nedá dopustiť a kvôli ktorej bojoval, aby mala obidvoch rodičov. „Nikdy som nechcel, aby sa to stalo, ale stalo sa. Robil som všetko preto, aby Ella mala obidvoch rodičov. Urobil by som kvôli nej čokoľvek, ale dnes je to tak, ako to je,“ priznal smutne.

Len pár sekúnd života

Pre Zedníka to neboli dobré roky. Zažil aj situáciu, pri ktorej sa dostal do takej blízkosti smrti, že skoro cítil jej studený stisk.

