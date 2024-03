List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mala to byť len dovolenka s kamarátmi, no na potulkách po Vietname ho zaujalo neznáme dievča. Očarilo ho natoľko, že zrušil spiatočný let a domov sa nevrátil takmer sedem rokov. Aj takto svoje životné dobrodružstvo opisuje Marián Takáč, rodák z Galanty, ktorý sa nezľakol ani chudoby pri kávových plantážach. Svoju novú vietnamskú rodinu naučil férovo zarábať a hoci kávu nikdy predtým nepil, porozumel jej tajomstvu a voňavými kávovými zrnkami roky teší aj rodákov zo Slovenska.

V rozhovore pre DOBRÉ NOVINY hovoril o tajomnej správe, ktorá jeho dovolenku odrazu zmenila na nový život uprostred vietnamskej kávovej plantáže, ale aj o tom, kde môžu Slováci ochutnať zrnká kávy, na ktoré spolu so svojou novou rodinou deň čo deň poctivo dozerá. Rozprávala sa s ním Romana Mináriková.

V článku sa dozviete: Ako Mariánovi návrat z dovolenky prekazilo neznáme dievča,

aké problémy čakali Slováka uprostred kávovej plantáže vo Vietname,

či svoje rozhodnutie opustiť Slovensko niekedy oľutoval,

kde sa dá ochutnať Mariánova káva.

Dovolenka, ktorú prerušila tajomná správa

Marián mal práve tesne po tridsiatke a povedal si, že by chcel vyskúšať čosi iné. Nikdy nebol priveľký cestovateľ a ani sedavá práca z neho nerobila dobrodruha. Tentoraz však chcel čosi zažiť. „Presvedčil som troch kamarátov na mesačnú dovolenku v plážovom mestečku Nha Trang, ktoré je známym letoviskom vo Vietname,“ začína rozprávať príbeh, ktorý sa začal písať v roku 2016.

Foto: archív Mariána Takáča

Zatiaľ čo si užíval dovolenku na pláži, nadchýnal sa pre miestnu krajinu a uvoľnený životný štýl, osud preňho pripravoval poriadnu zápletku. Pár dní pred odletom mu totiž na telefóne pípla správa od dievčaťa menom Lim, o ktorom nikdy predtým nepočul.

Bláznovstvo v cudzej krajine

„Chcelo sa naučiť po anglicky. Vysvitlo, že je z etnickej menšiny, ktorá pri 140 km vzdialenom meste Dalat už celé generácie pestuje kávu,“ spomína si Marián. V tej dobe sa o kávu veľmi nezaujímal a ani ju nepil, no trochu koketoval s myšlienkou, že si dovolenku predĺži a toto bola výborná zámienka. Namiesto cesty na letisko sa teda ocitol v taxíku, ktorý smeroval k úplne neznámemu dievčaťu na úplne neznáme miesto.

Foto: archív Mariána Takáča

„Ako sa patrí, nechala ma 45 minút vymrznúť. Vôbec som si nevšimol, že ide o horské mesto s nadmorskou výškou 1500 m. V tej dobe sa mi hlavou vynárali myšlienky, či som vôbec normálny na „staré kolená“, robiť takéto bláznivé rozhodnutia a zostať v cudzej krajine, pričom sa kľudne mohol ukázať nejaký chlap,“ smeje sa dnes. Keď potom uvidel tú útlu mladu ženu kráčať k sebe, uvedomil si, že je ešte krajšia ako na fotografiách a aj napriek lámanej angličtine si rýchlo padli do oka. A zrazu si nedokázal predstaviť, že odletí naspäť na Slovensko.

Materiál na ženenie?

