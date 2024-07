Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Barborka by si v týchto dňoch asi užívala svoje najkrajšie leto. Mala by za sebou maturitu na bratislavskom konzervatóriu a pred sebou dva posledné nadstavbové ročníky, po ktorých by sa jej konečne otvorili dvere do profesionálneho umeleckého sveta. O tom snívala už v detstve a odhodlane za svojím veľkým snom aj kráčala. Prišiel však jeden nečakaný, kratučký okamžik a všetko je dnes inak. Prasknutá cievka v hlave náhle a nekompromisne ukončila nádejne naštartovaný život mladého dievčaťa, aj všetky jeho krásne plány.

Život 18-ročnej Barborky Palušovej zo Stupavy sa skončil vlani, hneď na začiatku prázdnin, po ktorých ju čakal už maturitný ročník. „Namiesto stužkovej, na ktorú sa tak strašne tešila, sme jej napokon pripravovali pohreb,“ spomína otecko Rado Paluš na najhoršie dni svojho života, keď sa museli spolu s manželkou Zuzkou doslova z minúty na minútu vyrovnávať s krutou realitou, že osud ich staršej dcérky sa definitívne naplnil. „Plačeme za ňou každý deň a občas dúfame, že je to len zlý sen, že sa možno jedného rána zobudíme a uvidíme ju doma, živú a vysmiatu!“

Posledné narodeniny. Foto: Archív rodiny Palušovej

Vrátila do života iných ľudí

Barborka sa, žiaľ, už vrátiť nedokáže, ale prítomná na tomto svete je svojím spôsobom doteraz, pretože po smrti sa stala darcom orgánov a dala šancu na vyzdravenie hneď niekoľkým smrteľne chorým pacientom. Bez nej a bez ľudskej solidarity jej rodičov by títo ľudia s najväčšou pravdepodobnosťou dnes už neboli.

Na udalosti v nemocnici, keď s nádejou čakali na verdikt lekárov, spomína otec aj s odstupom jedného roka s bolesťou v hlase: „Vtedy prišiel za nami pán doktor Chrastina. Oznámil nám, že urobili všetko, čo bolo v ich silách, ale našu Barborku sa zachrániť nepodarilo. Povedal nám aj to, že niektoré jej orgány sú vhodné na transplantáciu a mohli by pomôcť iným ľuďom. Boli sme v šoku, bolesti a slzách, svet sa nám zrazu zrútil, no bez váhania sme prijali, že Barborka sa stane darcom. Vieme, že ona by si to takto tiež priala. Bola aj tu, na zemi ako anjelik. Všade rozdávala úsmev, pohodu a priateľstvo a po smrti sa stala anjelom, ktorý daroval život iným.“

Dieťa plné života a odhodlania