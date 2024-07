Nemal to s ňou jednoduché, no chcel jej dať to najlepšie. Manžel Patrície Janečkovej urobil krásne gesto

Mala iba 25 rokov a osudným sa jej stal nádor prsníka. Patricia Burda Janečková, talentovaná speváčka, ktorú mnohí poznali zo šou Talentmánia, bojovala s rakovinou do posledného momentu. Až do konca pri nej stál manžel Vlastimil, ktorý jej bol oporou pri oznámení diagnózy, náročnej liečbe a aj v tých posledných chvíľach ju držal za ruku. Po deviatich mesiacoch od jej odchodu teraz urobil gesto, ktoré dojíma všetkých jej fanúšikov.

Nemal to s ňou jednoduché

Bol jún 2023, keď sa Patrícia Janečková vydala za svojho dlhoročného partnera a známeho českého herca Vlastimila Burdu, ktorý pri nej stál v tých najťažších chvíľach v živote, keď bojovala s rakovinou. „Nie je čas strácať čas. Bude svadba,“ oznámila vtedy speváčka, ktorá v sobotu 24. júna povedala svoje áno a stala sa z nej Patrícia Burda Janečková.

Práve Vlastimil bol ten, ktorý pri nej stál, keď sa dozvedela vážnu diagnózu a podstupovala náročnú liečbu. „Ďakujem skvelému partnerovi, bez ktorého by som to asi nezvládla. Nemal to so mnou jednoduché, ale nevzdal sa, bol mi obrovskou oporou a za to ho obdivujem a milujem,“ odkázala na Instagrame. Patrícia podľahla rakovine v nedeľu 1. októbra 2023.

Speváčkin manžel si v tých dňoch svoju profilovú fotografiu na sociálnych sieťach vymenil za čierny obrázok, ktorým vyjadril svoj hlboký smútok. „Bez kríža lásku nenájdeš, bez lásky kríž neunesieš,“ napísal pod jednu z posledných fotografií, na ktorých pózoval so svojou manželkou.

Neodišla sama

„Túto srdcervúcu bolesť len čiastočne mierni pocit, skôr viera, že Paťke už je naozaj lepšie. Zaslúži si totiž len to najlepšie. Bojovala statočne, pokorne, skromne a dokonca s vtipom,“ napísal neskôr na sociálne siete. Patrícia bola podľa neho silná ako málokto, nikdy sa na nič nesťažovala a zvládla aj to, čo občas ani zdraví ľudia nezvládnu.

„Neodišla sama. Bola, je a bude ďalej úprimne milovaná, obdivovaná, inšpiratívna a nezabudnuteľná. Som šťastný, že som ju mohol sprevádzať a ísť s ňou až do samého nového začiatku. Nebolo to ľahké, ale nádherné. Ďakujem za Teba, Pati,“ odkázal krátko po jej odchode Vlastimil Burda, ktorý teraz pre svoju nebohú manželku urobil krásne gesto.