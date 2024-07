Bol malý, tenký a trenky na ňom lietali. Z útleho chlapčeka vyrástol Slovák, ktorého oplakali mnohí

Rýchlo si všimli, že je to veľký talent, a to aj napriek tomu, že bol malý, tenký a športové trenky na ňom pri behu akoby lietali. Detstvo prežil vedľa futbalového ihriska a keď ako štvorročný s kamarátmi začal kopať do lopty, už neprestal. Postupne zosilnel, mal dobrý prehľad a vo futbale dokázal v jeho veku veci, ktoré sa iným nepodarili. Po tréningoch ostával na ihrisku, kopal si na bránku, domov chodil nadhadzujúc si loptu a bol aj výborný žiak.

Spoznávate tohto chlapčeka?