Nikdy si nemyslel, že bude s herečkou. Robovi Jakabovi a Aničke neveria, aký je medzi nimi vekový rozdiel

„Keby mi predtým niekto povedal, že raz budem mať mladú herečku, tak by som ho odbil, že je to sci-fi,“ priznal pre Nový Čas obľúbený slovenský herec Róbert Jakab, ktorý v utorok 23. júla oslavuje 47. narodeniny. Svoje šťastie našiel tesne po štyridsiatke, keď sa zamiloval do herečky Anny Rakovskej. Aj keď nikdy nechcel chodiť s herečkou, ich príbeh podľa jeho slov napísal sám život. Dvojici pritom mnohí nefandili, mysleli si, že pre veľký vekový rozdiel pôjde len o rýchly románik.

Napísal, že bude herec

Robo Jakab svoje detstvo strávil v Čifároch u starej mamy a v Nitrianskych Hrnčiarovciach, kde vyrastal ako dedinský neposedný chlapec. „Teraz, keď mama číta nejaké články o hyperaktívnych deťoch, tak v nich vidí mňa. Vždy som mal na tele nejaký škrabanec. Keď som bol starší, aj nejakú zlomeninu. Mama vravela, že takmer neprešiel deň, aby som si neublížil a nezranil sa,“ prezradil pre MY Nitra herec, ktorý od detstva rád vymýšľal lotroviny. Svoju kreativitu použil aj vtedy, keď mali v treťom ročníku za úlohu napísať, čo by raz chceli v živote robiť.

„Tak ja som napísal, že herectvo a vôbec neviem prečo,“ spomínal v podcaste Hovory z Astorky. Sen o herectve ale vyfučal z hlavy tak rýchlo, ako ho Robo napísal na papier a odovzdal učiteľke. Po základnej škole odišiel na strednú školu elektrotechnickú a nebyť jedného momentu, možno by dnes ťahal elektrinu v nejednej slovenskej domácnosti.

Nič iné robiť nevie

„Prišiel som na elektrotechnickú, prvý ročník mi to ešte vydržalo, taký entuziazmus, bavila ma tá elektrotechnika, až kým som sa nedostal do amatérskeho divadla v Nitre. To bolo na konci prvého ročníka a viac som nechcel byť elektrotechnik,“ prezradil Robo.

Divadlo ho vtedy chytilo natoľko, že už si nevedel predstaviť, že v živote bude robiť niečo iné. „A nič iné vlastne ani robiť neviem,“ smial sa herec s poznámkou, že dnes už ako elektrotechnik s maturitou nevie vymeniť ani žiarovku. Divadlo sa podľa jeho slov stalo jeho diagnózou, no keď ambiciózny Róbert Jakab prišiel na prijímacie skúšky na Vysokú školu múzických umení, nezobrali ho.

Z herca čašník