Každý rok dáva zamestnancom dve tisícky na dovolenku. Varovali ho, že takto skrachuje, opak bol pravdou

Kolegovia z brandže ho varovali, že keď dá zamestnancom viac voľna, firma mu skrachuje. Generálny riaditeľ marketingovej a reklamnej spoločnosti Mountain, ktorá kedysi fungovala pod názvom SteelHouse, ich ale nepočúval a urobil si veci po svojom. Šéf Mark Douglas sa pred rokmi rozhodol, že svojim zamestnancom dá raz do mesiaca trojdňový víkend a ešte im každý rok prispeje dvetisíc dolárov na dovolenku podľa ich vlastného výberu. To, za čo ho iní riaditelia kritizovali, nakoniec prinieslo pozitívne výsledky.

Trojdňový víkend

V roku 2011 zaviedol generálny riaditeľ marketingovej spoločnosti dve politiky, ktoré zmenili spôsob fungovania celej spoločnosti. Mark Douglas vyhlásil, že každému zamestnancovi ročne prispeje dvetisíc dolárov na dovolenku a že bude mať celá spoločnosť raz do mesiaca trojdňový víkend.

„Voľno dáva ľuďom šancu na dobitie,“ vysvetlil pred rokmi pre Independent Douglas, podľa ktorého sa ľudia vracajú z dovoleniek a trojdňového víkendu plní energie a tešia sa opäť do práce. Každý podľa neho potrebuje pravidelný odstup od práce, skutočne vypnúť, aby sa obnovila pracovná morálka. „Ak dáte celému tímu aspoň jeden predĺžený víkend v mesiaci, budú si užívať každý mesiac v roku. Nie je to žiadna veda, aby sme vedeli, že jeden deň voľna navyše každý mesiac urobí ľudí šťastnejšími a to sa odrazí aj v ich práci,“ popísal svoju filozofiu, ktorá mu zafungovala.

Ako uviedol pred pár dňami pre portál TheStreet Mark Douglas, jeho zamestnanci sú vďaka predĺženému víkendu oddýchnutí a produktivita vo firme je vďaka tomu oveľa vyššia. „Tvrdo pracujú, pretože si cenia voľno,“ vysvetlil. Rovnako to vidí aj s dvojtisícovým príspevkom na dovolenku.

Peniaze musia minúť na dovolenku