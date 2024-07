Malá a nedorobená, vysmievali sa jej. Janka Kovalčíková šťastie napokon našla pri bežnom občanovi Adamovi

„Hrajkaj sa, hrajkaj, ja ti to platiť budem, ale potom pôjdeš na nejakú normálnu školu,“ povedala Janke Kovalčíkovej jej mama, keď ju prijali na herectvo. Janka sa nakoniec stala jednou z najmladších hviezd Slovenského národného divadla a jej tvár poznajú vďaka úspešným seriálom a reláciám ľudia po celom Slovensku. Energická Prešovčanka našla v herectve nielen svoju vášeň, ale na chvíľku aj lásku. Nakoniec ju však očaril Adam, o ktorom so smiechom hovorí, že je bežným občanom.

Mama profesorka, otec robil v base

Ako dieťa chcela byť všetkým a všade. Chodila na karate, spoločenské tance, tenis, krasokorčuľovanie, plávanie aj spev. „Toto všetko keď človek skĺbi, tak mi z toho vyšlo toto povolanie – herectvo,“ spomínala v tolkšou Petra Marcina Janka, ktorá herecký talent nepodedila po rodičoch.

Jej mama je vysokoškolskou profesorkou a otec bol vedúcim otvoreného oddelenia v prešovskej väznici. Janka nebola tou, ktorá by chcela byť herečkou odmalička, ale neustále hovorila, že až raz bude slávnou, tak sa pred svetom bude schovávať na chate na Domaši.

V škole vynikala najmä v jazykoch, preto sa prihlásila na bilingválne anglicko-španielske gymnázium. „Nevedela som, čo budem robiť,“ zaspomínala si Janka, ktorá na konci štúdia zhodnotila všetky svoje koníčky a nakoniec sa rozhodla pre herectvo.

Mama neverila, že má talent

„Jedno z mojich vysvetlení je, že som sa neustále pohybovala medzi umelecký založenými ľuďmi. Či už to boli kamaráti hudobníci, výtvarníci, alebo koniec koncov aj moja krstná, ktorá vyštudovala operný spev. A teraz má vlastnú umeleckú školu. Dovolím si tvrdiť, že práve to zázemie bolo do veľkej miery aj inšpiráciou na to, aby som si prihlášku na Vysokú školu múzických umení dala,“ vysvetlila pre Prešov 24 Janka Kovalčíková, ktorú nakoniec na školu prijali.

„Bola som veľmi prekvapená. Moja mama telefonovala na záchode s krstnou a povedala jej: ,Tak ja neviem Evička, tak ona bude mať asi talent alebo čo.‘ A mne povedala, že hrajkaj sa, hrajkaj, ja ti to platiť budem, ale potom pôjdeš na nejakú normálnu školu,“ smiala sa pri spomienkach Janka, z ktorej sa stala jedna z najmladších hereckých hviezd súčasnosti. Medzi hercami našla aj lásku, pritom ako tínedžerku ju podľa jej slov nikto nechcel.

Smiali sa jej, že je malá