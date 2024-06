Simona Stískalová: Potravinovú pomoc potrebujú aj na prvý pohľad ukážkové rodiny z dobrého prostredia

Keď si ako desaťročná nešťastne zlomila ruku, tri mesiace strávila na liečení spolu s deťmi s rôznym postihnutím. Odvtedy premýšľa nad tým, aké šťastie je byť zdravým, mať oboch rodičov, narodiť sa do bezpečnej krajiny. Vo voľnom čase podporuje mnohé charitatívne projekty, pouličných predajcov, aj na diaľku adoptované dievčatko z Indie. Mentoruje mladých ľudí, ktorí sa rozhodli ísť cestou neziskového sektora.

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu, má magisterský titul z marketingu a MBA. Je študentkou doktorandského štúdia Etiky a PR v neziskovom sektore. Hovorí, že odolnosť na nepohodlie sa dá naučiť. V Slovenskej katolíckej charite vedie oddelenie komunikácie a fundraisingu. Simona Stískalová.

V rozhovore so Simonou sa dozviete: ako ju zmenila vojnová Ukrajina a práca po ničivom zemetrasení v Turecku

čo pomáha, keď sa ocitnete v ohrození života

prečo je chudoba často „neviditeľná“ a my si nevšimneme núdzneho suseda

kto na Slovensku potrebuje pomoc v podobe darovania potravín

čo pomáha ženám a deťom v krízových centrách

sú Slováci dostatočne štedrí a ochotní pomáhať?

aké malé gesto pomoci sa vždy počíta

„Ľudia, ktorí nemajú nič, dokážu dať často viac než my, ktorí máme všetko,“ hovorí Simona. Foto: archív S. Stískalovej

V predchádzajúcej práci ste cestovali do vojnovej Ukrajiny, priamo po ničivom zemetrasení aj do Turecka. Ako vás tieto cesty zmenili?

Na Ukrajine som mala za úlohu vybudovať komunikačný tím. Napriek tomu, že v krajine zúri vojna, bol január, február, noci sme trávili bez elektriny a bez tepla, ľudia boli veľmi vďační a srdeční. Spočiatku som bola vydesená. Netušila som, čo čakať od krajiny vo vojne. Cez rozhovory s miestnymi sme priamo a jednoducho zisťovali, čo skutočne potrebujú. Nikdy nezabudnem na vetvičku v detskej izbe ubytovne, ktorá bola pre deti vianočným stromčekom. Alebo na rodinu, ktorá prišla o časť príbuzných preto, že nemali elektrinu a vybrali sa do lesa po drevo. Bohužiaľ, lesy na Ukrajine sú často podmínované. Mnohí z nich prišli o život. Pre nás to bol signál zabezpečovať palivové drevo v pravidelných dodávkach.

Do Turecka ste vycestovali pár hodín po ničivom zemetrasení. Nebáli ste sa, že sa môže objaviť ďalšie, kým tam budete?

Jedno sme s kolegom aj priamo zažili. Krajina bola zničená, ľudia v panike. Presúvali sme sa mestami zrovnanými so zemou. V stanovom mestečku Pazarcik chýbala voda, potraviny, lieky, oblečenie. V ruinách skončilo aj veľa nemocníc. Išlo o špecifické, tzv. sendvičové, zemetrasenie. Budova sa neposkladala ako domček z karát, ale padalo poschodie na poschodie. Ľudia na tých najnižších mali nulovú šancu na prežitie. Stretla som pani zo Škandinávie, ktorá v paneláku bývala s deťmi a manželom. Stihli vyskočiť a ich susedia im v posledných sekundách vyhodili z okna dieťa, ktoré chytili. Ono prežilo, rodičia ostali zavalení pod troskami. Tá žena zostala silná a pozitívne nastavená napriek tomu, že prišli o všetko. Dieťa susedov prijala za svoje. V tragických podmienkach som videla veľa citlivosti a ľudskosti. Človek si uvedomí krehkosť všetkého okolol nás. V živote sa preto netreba rúcať kvôli maličkostiam.

V stanovom meste Pazarcik spravila priamo po zemetrasení základnú komunikačnú chybu. „Nechala som si na sebe reflexnú vestu. Obkolesilo ma 30 až 40 tureckých ľudí. Ťahajúcich ma za ruku a pýtajúcich si doláre. Vesta je tu znamením, že ste záchranár alebo humanitárny pracovník," hovorí Simona a zdôrazňuje, že napriek odhodlaniu pomáhať sú kľúčové výcviky a tréningy. Foto: archív S. Stískalovej

Ocitli ste sa niekedy v ohrození života?

Viac krát. Pri tejto práci sa musíte vedieť odosobniť, v ohrození si stanoviť svoje drills a ísť podľa nich. V krajine, kde zúri vojna, sa pri spustení sirény musíte okamžite skryť. Čokoľvek robíte, musíte prestať a bežíte do krytu. Zväčša sú to chladné a vlhké miesta bez jedla a signálu. Nosievala som na sebe aj tri bundy. Po zvuku sirén bežne vošla aj skupinka malých školákov, disciplinovane si posadali za lavice a pokračovali vo výučbe. V krytoch človek sčlovečie. O podstate života som tu dokázala premýšľať lepšie ako na jogovom pobyte na Bali.

Čo vám pomáha čeliť situáciám, ktoré sa vymykajú štandardu?

Strach máte vždy. Rokmi sa akurát stávate trochu viac imúnny. Človek zvládne viac, ako si dokáže predstaviť.

„V krytoch, kde sme trávili veľa času, človek sčlovečie," spomína na svoje pôsobenie pre Človeka v ohrození po vypuknutí vojny na Ukrajine. Foto: archív S. Stískalovej

Aj na Slovensku máme množstvo ľudí, ktorí trpia rôznym druhom chudoby. Čo vás za roky práce najviac prekvapilo?

Chudobu vidieť vždy, len my sa ju snažíme nevidieť. Často pre vlastnú zaneprázdnenosť netušíme, či sú v poriadku naši susedia. Ľudia sa väčšinou hanbia za ťažkú situáciu, do ktorej sa dostali, nehovoria to sami od seba ostatným. Citlivosť na potreby okolia sa dá trénovať. Pomôcť sa dá potravinami, oblečením, susede so zdravotným znevýhodnením spoločnosťou k lekárovi, slobodnej matke postrážením detí či ich vyzdvihnutím zo školy...



V období blahobytu máme často pocit, že chudoba sa týka „tých ostatných“. Život však môže byť krehký a vrtkavý...

Ľudia, ktorí sa ocitnú v ťažkých situáciách, za to často vôbec nemôžu. Život im ich bez varovania prinesie a oni im čelia, ako dokážu. Zoberme si covid, keď množstvo ľudí zostalo zo dňa na deň bez práce a neboli schopní splácať úvery. Aj ťažký rozvod vás môže pripraviť o strechu nad hlavou. Stačí zrušenie väčšej fabriky na Slovensku či vážne ochorenie, ktoré človeka zo dňa na deň odstrihne od normálneho života. Keď si tie situácie sčítame, môže sa to stať naozaj každému. Často vtedy, keď to najmenej čakáme.

Letná potravinová zbierka Tesca trvá do nedele 23. júna 2024 v obchodoch a do 30. júna 2024 prostredníctvom služby Online nákupy. Foto: Tesco

Tesco organizuje letnú potravinovú zbierku a Slovenská katolícka charita s Potravinovou bankou Slovenska sú jej partnerom. Kto na Slovensku potrebuje najviac pomoc v podobe potravín?

Nie len marginalizované skupiny či ľudia žijúci na okraji spoločnosti. Potravinovú pomoc potrebujú často aj tí, ktorých ťažkosti na prvý pohľad nevidno. Napríklad rodiny s deťmi alebo jednotlivci, ktorí čelia rôznym neočakávaným a vážnym finančným problémom. Mnohí osamelí rodičia sa ocitajú v situáciách, kedy jeden príjem nestačí na pokrytie nákladov. Bývanie, strava, zdravotná starostlivosť, školské poplatky ich ľahko dovedú k finančnej nestabilite. Osamelé mamy či otcovia sa musia rozhodovať medzi zaplatením základných záväzkov a nákupom potravín. Osamelí seniori s nízkymi dôchodkami či zdravotne postihnutí takisto.

Kam smeruje väčšina potravinových balíčkov?

Najmä do miestnych komunít, kde úzko spolupracujeme s našimi regionálnymi charitami a komunitnými centrami. Snažíme sa, aby naša pomoc bola efektívna a adresná, aby sme ju doručili tam, kde je najviac potrebná. Väčšinou osamelým matkám či otcom, rodinám s nízkymi príjmami, osamelým seniorom. Vďaka našim dobrovoľníkom a lokálnym partnerom dokážeme potravinovú pomoc distribuovať skutočne veľmi adrese, konkrétnym rodinám, konkrétnemu človeku.

Kupón v hodnote 1,8 eura môžete prirátať k svojmu nákupu naskenovaním ručným skenerom. Foto: Tesco

V Slovenskej katolíckej charite sa staráte o mnohé marginalizované skupiny. Môžete zmieniť kľúčové projekty?

Cieľom každého nášho projektu je pomôcť týmto ľuďom vymaniť sa z okov generačnej chudoby. Snažíme sa im dať nádej, že každé ráno prináša nový deň a novú príležitosť na zmenu. Že malými krokmi dokážeme spoločne poraziť bezvýchodiskovú situáciu, zlé rozhodnutia či nepriazeň osudu. Pomáhame im so všetkým, od doučovania detí, oddlžením dospelých, písaním životopisov, hľadaním si práce. Pomocnú ruku dávame každému, hoci nie každý sa rozhodne prijať ju.

Charita je tiež hlavným neštátnym prevádzkovateľom krízových centier pre matky s deťmi. Aká životná situácia sem tieto ženy najčastejšie privádza? Aký typ pomoci je pre ne kľúčový?

Niekedy stačí jeden rozvod či dlhodobé fyzické násilie, kedy si týraná osoba uvedomí, že takto to už ďalej nemôže ísť. Často sa to, kvôli materiálnej závislosti, stáva až po rokoch fyzického a psychického násilia. Mamy k nám prichádzajú nielen s ranami na tele, ale aj na duši. Deti bývajú tichým pozorovateľom, v tých „šťastnejších“ prípadoch... V našich krízových centrách poskytujeme to základné: bezpečné prostredie, psychologickú pomoc, pomoc so zmenou škôlky či školy pre deti, s postavením sa na vlastné nohy, s potravinami zo zbierky od Tesca.

Tesco organizuje najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku pred Vianocami už od roku 2013. Tradičné zbierky pred Vianocami doplnil aj o mimoriadne, napríklad na pomoc ľuďom v časoch pandémie, vojny na Ukrajine. Odvtedy spolu so zákazníkmi vyzbieralo viac ako 1 100 ton potravín a hygienických potrieb pre ľudí v núdzi v hodnote takmer 1,9 milióna eur. Foto: Tesco

Kto patrí medzi najväčších darcov a podporovateľov Slovenskej katolíckej charity?

Medzi tých strategických napríklad Tesco, vďaka ktorému dokážeme uskutočňovať rôzne projekty. Tiež ďalší firemní donori, firmy, ktoré si uvedomujú, že keď už niečo dosiahli, chcú sa podeliť s tými, ktorí sú v núdzi a prevalcovali ich životné problémy. Máme tiež množstvo bežných ľudí, ktorí nás pravidelne podporujú. Ich pomoc si nesmierne vážime.

Sú Slováci štedrí darcovia?

Áno, mapa našich darcov pokrýva celé Slovensko. Darcovstvo sa na Slovensku krásne vyvíja. Väčšina z nás je naozaj citlivá na výzvy pomoci. Pomáhajú aj tí, ktorí majú málo. Krásny príklad je náš detský domov v Považskej Bystrici. Samotný detský domov dostáva potravinovú pomoc, s ktorou sa dokonca dokáže podeliť s núdznymi bez domova. Nie každý má rovnakú štartovaciu čiaru či predispozíciu na život, keď si to uvedomíme, zistíme, ako práve my dokážeme malým dielikom prispieť k lepšej spoločnosti, v ktorej sa nám bude lepšie žiť.

„Každý, kto má chuť akokoľvek pomáhať, má u nás v Slovenskej katolíckej charite dvere otvorené dokorán. Môže sa k nám prihlásiť ako dobrovoľník a napríklad aj svojím časom byť nápomocný. Čas je totiž to najdrahšie, čo v živote máme," hovorí Simona. Foto: archív S. Stískalovej

Aké každodenné malé gestá pomoci dokážu spraviť zmenu, aj keď nás relatívne „nič“ nestoja?

Úsmev, podanie ruky, gesto, napísanie emailu... Stačí, ak v preplnenej mestskej doprave uvoľníme miesto matke s dieťaťom či staršiemu človeku. Ak vidíme človeka v núdzi pred obchodom, spýtať sa, či mu kúpime niečo na jedenie. Alebo na nepríjemný pracovný email neodpovedať agresívne, ale skúsiť sa vcítiť do druhého. V každej chvíli vedieť zostať človekom.

Čo vám do života prináša práca, ktorú robíte?

Mám šťastie, že môžem robiť prácu, ktorú milujem. Hovorím tomu občas aj „vydreté šťastie“. Po rokoch vzdelávania, práce v neziskovom sektore, kde pracovný deň trvá bežne dvanásť hodín vrátane víkendov, pracujem s tímom úžasných expertov na projektoch, ktoré pomáhajú vymaniť sa z nepriazne osudu, generačnej chudoby, problémov tisíckam ľudí na Slovensku aj vo svete.

