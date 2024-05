Andrej rok dobrovoľne býval v rómskej osade: Gadžom sa čudujú. Život tam plynie celkom inak

Dobrovoľne opustil pohodlie svojho domova, nechal všetko tak a odišiel žiť do rómskej osady. Aby ho tam vôbec pustili žiť, dohadoval sa s chlapíkom, ktorého prezývali Vajda. „Jasné, vybavím, príď v septembri, dones 7000 korún a kúpime maringotku, ktorú si zložíš, kde chceš,“ spomínal Andrej Belák na moment, ktorý mu mal otvoriť brány do rómskej osady pri Krupine. Začiatky vôbec neboli jednoduché, no medzi Rómami nakoniec žil 13 mesiacov a prišiel na veľmi zaujímavé zistenia.

Privilegovaný jedináčik ide do osady

Rodák zo Žiliny mal ešte ako študent fyzickej antropológie a genetiky na Karlovej univerzite v Prahe sen, že odíde do Austrálie, kde bude v teréne skúmať život domorodých Aborigénov. Rodinné okolnosti a silná romistická škola mu nakoniec zmenili smerovanie a namiesto skúmania praobyvateľov Austrálie sa rozhodol skúmať život Rómov v osadách na Slovensku.

Začalo ho zaujímať, prečo tamojší ľudia nerobia viac pre svoje zdravie a život a aby to čo najlepšie pochopil, dobrovoľne odišiel z domu a vybral sa žiť do rómskej osady. Lákalo ho však aj dobrodružstvo a možnosť zažiť akýsi typ anarchie.

„Bol som z majority, privilegovaný jedináčik, ktorému rodičia dali vzdelanie. V tej majoritnej spoločnosti mi bolo tesno a hľadal som podľa nejakých romantických predstáv nejaký rozvoľnenejší život. Zahnalo ma to až do osady,“ spomínal v relácii Silná zostava. Ak by ste si ale mysleli, že jedného dňa len zaklopal na dvere nejakej chatrče a tam ho privítali s otvorenou náručou, veľmi by ste sa mýlili.

Rodina ho prijala za svojho

