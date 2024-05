Čo je polytrauma a kedy by sa mal Fico zotaviť? Uznávaný traumatológ vysvetľuje, ako na tom môže byť premiér

Slovensko aj celý svet šokoval správa, že v Handlovej po výjazdovom rokovaní vlády 71-ročný muž postrelil Roberta Fica. Predsedu vlády okamžite transportovali do banskobystrickej nemocnice, kde sa podrobil niekoľkohodinovej operácii. Strely ho mali zasiahnuť do brucha aj do kĺbu.

V rozhovore pre denník Sme preto v tejto súvislosti traumatológ z bratislavskej nemocnice vysvetlil, aké vážne môže byť strelné poranenie brucha, či šancu na prežitie ovplyvňuje aj počet zásahov, ale aj to, ako dlho trvá zotavenie človeka po takomto strelnom poranení.

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) gestikuluje počas tlačovej konferencie po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej v okrese Prievidza v stredu 15. mája 2024. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Nastrelenie, ostrel, priestrel

Podľa profesora Jozefa Šidla, prednostu Ústavu súdneho lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, sa strelné poranenie v medicíne definuje ako poškodenie tkaniva živého cieľa, vyvolané dopadom, alebo prienikom strely či črepiny tkanivami. „Podľa charakteru strelného kanála sa rozlišuje nastrelenie, ostrel (postrel), priestrel a zástrel,“ uvádza vo svojej knihe Súdne lekárstvo: Súdnolekárska traumatológia.

Roberta Fica podľa medializovaných správ zasiahli aj do oblasti brucha a takéto strelné poranenie môže byť podľa odborníka smrteľné z dôvodu prítomnosti viacerých orgánov a najmä veľkých ciev. „Znamená to, že v najhoršom prípade môže pacient v priebehu pár minút vykrvácať. V lepšom prípade poranenie nie je závažné,“ hovorí v rozhovore bratislavský traumatológ.

Zdravotníci prevážajú na nosidlách postreleného predsedu vlády Roberta Fica do nemocnice v Banskej Bystrici 15. mája 2024. Fica v stredu po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej postrelili. Na mieste padlo niekoľko výstrelov, útočníka zadržali. Foto: TASR - Ján Krošlák

Operácia môže trvať aj hodiny

Šancu na prežitie však ovplyvňuje aj počet zásahov, ktoré človek dostane. Viac zásahov totiž znamená, že človek logicky viac krváca. Lekári sa postrelenému pacientovi snažia podľa traumatológa vtedy zaistiť funkcie, ako aj CT vyšetrenie. „V prípade, ak je možné, aby pacient absolvoval zobrazovacie metódy, lekárov zaujíma, aká je trajektória guľky a aké sú poranenia. Ak stav pacienta nedovoľuje, aby absolvoval zobrazovacie metódy, okamžite ide na sálu, reviduje sa a primárne sa zastavuje krvácanie,“ vysvetľuje ďalej odborník.

Strelné operácie bývajú náročné a môžu trvať aj niekoľko hodín. „Navyše, ak strela trafí dôležité orgány, ide naozaj o náročný zákrok,“ dodáva lekár.

Čo je polytrauma a kedy by sa mohol zotaviť

