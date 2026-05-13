Išla na ples a celú cestu sa bála o život. Láska Judínyiovej a Skrúcaného sa zrodila pri stole Lelkesovcov
Známi moderátori sa poznali už dávno predtým, ako vytvorili pár.
„Prezradím niečo. Ja som bol pri zrode úžasného vzťahu a manželstva tohto skvelého pána,” odhalil Juraj Lelkes, keď spomína na to, ako vzplanula vášeň medzi Štefanom Skrúcaným a Erikou Judínyovou. Populárny humorista a ikonická tvár relácie Smotánka sa poznali už dávno predtým, ako vytvorili pár. Iskra však preskočila až po 16 rokoch – a tak trochu za to môžu práve manželia Lelkesovci.
V krátkej sukničke
Erika Judínyová a Štefan Skrúcaný sa po prvý raz stretli, keď plavovláska nastúpila do redakcie istého týždenníka a mala urobiť rozhovor s Mirom Nogom. Ten bol v tom čase spolu so Skrúcaným na vrchole ich popularity.
Na rozhovor napokon nedorazil len Noga, ale celá úderka z relácie Telecvoking vrátane Števa. „Bolo to naše prvé stretnutie a mala som 26 rokov. Pamätám si, že som prišla v krátkej sukničke a počula som nejaké poznámky už neviem od koho,“ spomínala Erika Judínyová pre Nový Čas, ktorá sa po nástupe do Markízy so Števom často stretávala na rôznych spoločenských akciách.
Spájalo ich však len priateľstvo a v tom čase by ani jedného z nich nenapadlo, že raz budú tvoriť pár a dokonca vychovávať aj spoločnú dcérku. Obaja boli navyše aj zadaní. Skrúcaný bol dlhé roky ženatý s herečkou Zuzanou Tlučkovou a po rozvode s ňou tvoril pár s Miss Spiša, Dominikou Lukáčovou. A vždy, keď sa stretli, mala partnera aj Erika.
Všetko sa zmenilo po dlhých 16 rokoch vďaka osudovému Plesu Spišiakov.