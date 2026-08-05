Legendárny Bear Grylss vie, ako prežiť extrémne horúčavy. Jeho štyri zásady sa zídu aj Slovákom
Slnko vás môže zničiť do troch hodín.
Slovensko už niekoľko dní sužujú tropické horúčavy a teploty sa na viacerých miestach šplhajú takmer k hranici 40 stupňov Celzia. Cesta z práce, čakanie na autobus či krátka prechádzka po rozpálenom meste môžu pripomínať malý boj o prežitie. Legendárny dobrodruh a odborník na prežitie Bear Grylls pritom tvrdí, že práve extrémne teplo patrí medzi najnebezpečnejšie prostredia, aké človek môže zažiť. Vo svojej akadémii prežitia sa podelil o štyri užitočné rady, na ktoré by sme nemali zabudnúť.
Slnko vás môže zabiť za tri hodiny
„Ľudia sa ma často pýtajú, čo je horšie – extrémna zima alebo extrémne horúčavy. To, čo som sa za svoj život naučil, je, že oboje je naozaj hrozné,“ spomínal Bear Grylls vo videu o extrémnych teplotách. Svetoznámy dobrodruh, ktorý prežil v džungliach, púšťach, horách aj arktických oblastiach, si dodnes živo pamätá nakrúcanie v Austrálii.
„Bolo tam neuveriteľne horúco. Slnko má obrovskú silu. Hovorí sa, že ak by vás vysadili v austrálskom vnútrozemí bez znalostí prežitia a bez vody, môžete zomrieť už do troch hodín. Je to naozaj veľmi nebezpečné prostredie,“ uviedol.
Najsilnejšia motivácia na prežitie
Hoci mnohí považujú za najväčšieho nepriateľa človeka mráz, podľa Gryllsa dokáže byť rovnako zákerný aj chlad – najmä ten vlhký. „Škótsko predstavovalo veľmi zradný typ chladu, pretože je to vlhký chlad. Technicky tam panujú arktické podmienky, no zároveň tam veľmi často prší. Veľkú časť času som bol úplne premočený a počas nakrúcania som s tým naozaj zápasil,“ prezradil o opačnom extréme, o ktorom môžeme v lete iba snívať.
Bear Grylls zároveň hovorí, že pri prežití v extrémnych teplotách nie sú rozhodujúce iba fyzické schopnosti. „Byť optimistom, mať nadšenie a predovšetkým nádej je nesmierne dôležité. Nádej je jednou z najsilnejších motivácií. Nech je vašou motiváciou domov, rodina alebo viera – práve tieto veci majú v ťažkých chvíľach obrovský význam,“ dodal Bear Grylls, ktorý radí, ako zvládnuť extrémne horúčavy. Jeho štyri pravidlá môžu rozhodnúť viac, než si myslíte.