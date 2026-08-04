Veľká MAPA horúčav: Na týchto miestach Slovenska prepukne peklo, na týchto bude počasie znesiteľné
Extrémne teploty budú vrcholiť v stredu 5. augusta.
Po júnovej vlne extrémne horúceho počasia, ktorá prepisovala rekordy, tu máme týždeň, pri ktorom už meteorológovia stratili slová. Už v pondelok 3. júna dosahovala teplota na niektorých miestach nášho územia takmer 40 stupňov, ako informuje portál iMeteo.sk, v Bratislave na Kolibe dosiahla teplota doteraz svoju najvyššiu hodnotu vôbec - nemerali tam 39,9 stupňov Celzia.
Až teraz však na Slovensku začína skutočné peklo. Na niektorých miestach by mohla teplota vystúpiť až k 42 stupňom Celzia. Portál iMeteo.sk už zverejnil mapu miest, kde budú štyridsiatky, ale aj tých miest, ako napríklad v okolí Popradu a Vysokých Tatier, kde bude počasie znesiteľnejšie.
Budú padať ďalšie rekordy?
Podľa odborníkov z portálu iMeteo.sk bude dnes na našom území ešte o niečo teplejšie, ako tomu bolo včera - a znova môžu padať aj teplotné rekordy. Očakáva sa, že hranica 40 stupňov Celzia by mohla byť prekonaná na západe Slovenska, kde bude pravdepodobne najteplejšie. Naopak, na ostatnom území krajiny, ako je napríklad Orava, Spiš či okolie Popradu a Tatier bude počasie o niečo znesiteľnejšie, hoci aj tam teploty prekročia tridsiatky.
Prílev horúceho tropického vzduchu bude na Slovensku vrcholiť pravdepodobne zajtra, v stredu 5. augusta, kedy teplota môže atakovať hranicu až 42 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal na dnes aj zajtra výstrahy tretieho stupňa pre celé západné Slovensko, okresy Banská Štiavnica, Krupina, Zvolen a ďalšie na strednom aj južnom Slovensku, ktoré si môžete pozrieť tu, ako aj na východe Slovenska v okresoch Košice mesto, Košice okolie, Trebišov, Michalovce, Sobrance aj ďalšie okresy vo východnej časti Slovenska.