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Množstvo Slovákov v týchto horúčavách odhadzuje pyžamo. Možno vás prekvapí dôvod, prečo je to chyba

Zdá sa to ako ideálne riešenie horúčav, no podľa odborníkov je opak pravdou.

V spálni je aj po polnoci dusno, ventilátor beží naplno a otvorené okno prináša skôr teplý než svieži vzduch. Mnohí ľudia preto v týchto dňoch robia to isté – pred spaním odložia pyžamo s pocitom, že sa im bude spať lepšie. Odborníci však upozorňujú, že práve tento krok nemusí byť tým najlepším riešením.

Ako uvádza britský portál Mirror, spánok bez oblečenia počas tropických nocí môže priniesť viac nepríjemností, než si väčšina ľudí myslí. Hoci sa môže zdať, že menej vrstiev znamená väčší komfort, telo počas noci funguje trochu inak.

Telo nestíha

Počas spánku sa organizmus prirodzene ochladzuje aj prostredníctvom potenia. Práve tu podľa odborníkov vzniká problém. Ľahké nočné oblečenie totiž pomáha odvádzať vlhkosť od pokožky a prispieva k udržiavaniu príjemnejšej telesnej teploty.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: magnific @freepik

„Menší počet kusov oblečenia znamená menej tepla zachyteného na pokožke, ale zároveň to znamená, že prirodzený chladivý mechanizmus vášho tela, pot, nemá kam ísť,“ vysvetlil hovorca odborníkov zo spoločnosti Winstons Beds.

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Podľa neho sa pot bez vrstvy oblečenia môže hromadiť na pokožke, čo spôsobuje nepríjemný pocit lepivosti a môže narušiť kvalitu spánku. „Okrem toho to znamená, že posteľná bielizeň sa rýchlejšie znečistí telesnými olejmi a inými telesnými tekutinami,“ pokračoval.

Prekvapivý dôvod

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