Keď zlyhá klimatizácia, pomôže obyčajný trik. Takto zvládnete cestovanie slovenskými vlakmi počas horúčav
Extrémne vysoké teploty dávajú zabrať nielen ľuďom, ale poriadne preverujú aj železničnú dopravu.
Brutálna vlna horúčav vrcholí, naše životy sa však zastaviť nemôžu. Mnohých Slovákov v týchto dňoch čaká cestovanie vlakom, ktoré dokáže byť poriadnou skúškou pre naše zdravie. Väčšina vozňov by mala byť vybavená klimatizáciou, no aj tá môže v takomto počasí zazmätkovať. Železničná spoločnosť Slovensko preto radí, ako v týchto dňoch zvládnuť cestovanie vlakmi a ako sa na cestu pripraviť.
Ani klimatizácia nezaručí pohodlnejšiu cestu
Klimatizáciou by malo byť vybavených 100 percent denných diaľkových vozidiel a približne 80 percent regionálnych, celkovo tak ide približne o 90 percent vozidiel Železničnej spoločnosti Slovensko. Ani to však neznamená, že pri extrémnych horúčavách nemôže dôjsť k zníženiu výkonu alebo poruche klimatizácie.
„Mimoriadne vysoké teploty klimatizačné jednotky výrazne zaťažujú. Ak je vozidlo počas dňa opakovane vystavené horúčave, chladiaci výkon môže byť nižší, prípadne môže dôjsť k poruche. Každý vozeň má vlastný klimatizačný systém, preto môže klimatizácia v jednej časti vlaku fungovať bez obmedzení, zatiaľ čo v inom vozni sa prejaví znížený výkon alebo výpadok,“ upozorňuje ŽSR a dodáva, že na účinnosť klimatizácie vplýva aj obsadenosť vozňa či časté otváranie dverí pri nástupe a výstupe. Vtedy sa totiž do interiéru opakovane dostáva horúci vzduch.
Vlakový personál tak v prípade zníženého výkonu či výpadku klimatizácie môže podľa možností presunúť cestujúcich do iného klimatizovaného vozňa, ak to ale kapacita vlaku neumožňuje a konštrukcia vozňa to dovoľuje, otvorí núdzové okná určené na vetranie.