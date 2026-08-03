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Experti z botanickej záhrady radia ľudom, ako zachrániť spálený trávnik: Zoberte do rúk vrecko a zbierajte
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Experti z botanickej záhrady radia ľudom, ako zachrániť spálený trávnik: Zoberte do rúk vrecko a zbierajte

Hustý a sýtozelený anglický trávnik je v týchto dňoch pre mnohých záhradkárov len utópiou.

Je horúco, neprší a všetko hynie? Slovensko v posledných dňoch bojuje s vlnou extrémnych tropických teplôt a kým sa dočkáme vytúženého ochladenia, ktoré so sebou prinesie aj intenzívne dažde a búrky, mnohí poľnohospodári aj záhradkári dovtedy horko zaplačú.

Nedostatok vody a extrémne suchá sa totiž toto leto podpisujú nielen pod úrodu, ale aj pod vyschnuté, žlté a utýrané trávniky. Ako však informuje časopis Záhradkár, ako aj Botanická záhrada Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, odborníci vedia, ako si spálené trávniky zachrániť.

Profesor Ivan Hričovský / Ilustračný obrázok
Profesor Ivan Hričovský / Ilustračný obrázok Foto: Instagram - @ivanhricovsky (upravené pomocou umelej inteligencie); Magnific

Aké trávniky musíme mať, aby boli zelené aj v horúčave?

Hustý a sýtozelený anglický trávnik je v týchto dňoch pre mnohých záhradkárov len utópiou, v období horúčav a dlhého sucha si ho bez intenzívneho zavlažovania len ťažko udržíte. Práve na to upozorňujú aj botanici z Brna so slovami, že „určite už dnes nikto nečaká, že bez zálievky bude mať dokonalý anglický trávnik. Všetci, ktorí sú pri zmysloch, sa už tejto predstavy dávno vzdali a hľadajú iné riešenia,“ píšu odborníci z Masarykovej univerzity, ktorí ponúkajú nasledujúce riešenia.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=1885417216108749&set=pcb.1885419609441843

„Tu sú rady pre najteplejšie a najsuchšie oblasti. Aké trávniky musíme mať, aby boli zelené aj v horúčave a chladili priestor, aby kvitli a hmyz mal potravu?“ kladú si ďalej zásadné otázky botanici s tým, že odpoveďou je vysadenie rastlín, ktoré si hravo poradia aj s horúčavami a sú teda odolné proti suchu.

Nazbierajte a vysievajte

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