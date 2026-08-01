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Naposledy zaujali Snehulienka či Seňorita Vivien. Nitrianska pôrodnica odhalila ďalšie nezvyčajné mená
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Naposledy zaujali Snehulienka či Seňorita Vivien. Nitrianska pôrodnica odhalila ďalšie nezvyčajné mená

Pestrý výber nadväzuje na prehľad, ktorým nitrianska pôrodnica zaujala verejnosť už začiatkom roka.

Keď nitrianska pôrodnica naposledy ukázala nezvyčajné mená zo svojich záznamov, Slovákov pobavili Seňorita Vivien, Snehulienka, Hviezda aj Slovenka Dior. Zdalo sa, že pestrejší zoznam už azda ani nemôže vzniknúť. Prvých šesť mesiacov roka 2026 však prinieslo nové prekvapenia.

Ako pre portál tnlive.sk potvrdila Fakultná nemocnica Nitra, od januára do konca júna 2026 sa v nej narodilo 481 detí. Nemocnica sa preto rozhodla podeliť o ďalší prehľad – tentoraz ukázala nielen mená, ktoré rodičia vyberali najčastejšie, ale aj tie, ktoré sa v pôrodnici rozhodne neobjavujú každý deň.

Klasika stále víťazí

V rebríčku najobľúbenejších mien sa žiadne veľké prekvapenie nekonalo. Medzi dievčatami dominovali Amélia, Sofia a Rebeka, zatiaľ čo rodičia chlapcov najčastejšie vyberali mená Samuel, Artur a Eliáš.

Foto: Magnific.com, @freepic.diller

Popri známych menách však pribudli aj voľby, ktoré by v slovenskom kalendári mnohí hľadali márne. V nitrianskej pôrodnici prišli na svet chlapci menom Pakito, Ozan, Miran či Kenzo.

Prekvapenie medzi dievčatami

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